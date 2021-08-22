Супутники NASA показали, як змінилася Земля за 50 років (фото)

NASA створило проєкт, який демонструє фотографії з космосу за 1972−2020 роки

Як змінювалася Земля за останні 50 років, показало аерокосмічне агентство США NASA на підставі даних своїх супутників.

Як нагадує пресслужба Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору, у 1972 році був запущений перший супутник із серії Landsat, і до теперішнього часу це найтриваліший проект супутникової зйомки.

Зараз на орбіті працює апарат Landsat 8, запущений 11 лютого 2013 року. У вересні 2021 року його змінить супутник Landsat 9.

За час існування проєкту Landsat супутники NASA отримали понад 9 млн зображень. Тепер фахівці створили сайт, який розповідає про історію програми. Високоякісна візуалізація дозволяє порівняти, як змінювалися технічні можливості людства, і як змінилася планета. Серед найяскравіших прикладів – обезліснення Амазонії.

Облітаючи Землю, космічні зонди фотографували її з усіх боків, і тепер можна наочно побачити, як тануть льодовики, міста перемагають природу, пересихають річки, а вогонь поглинає лісові масиви.

Раніше ризик зіткнення 500-метрового астероїда Бенну, що входить до групи Аполлонів, із Землею оцінили науковці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA).

У найближчі 150 років астероїд не зіткнеться з нашою планетою, хоча пройде відносно близько до Землі.

Шанс падіння небесного тіла масою 140 млн тонн на швидкості близько 13 км/с не є нульовим. Вчені NASA підрахували, що ймовірність глобального катаклізму – одна на 2700 (0,037%).

Додамо, що фахівці агентства NASA оцінили ризик зіткнення з найнебезпечнішим астероїдом Апофіс, який був виявлений у 2004 році. У найближчі 100 років Земля не зіткнеться з астероїдами.