На цій фотографії 2021 року, наданій Інститутом харчових і сільськогосподарських наук Університету Флориди, дослідник збирає рослину крес-кресу, що росте в місячному ґрунті, у лабораторії в Гейнсвіллі, штат Флорида

На цій фотографії 2021 року, наданій Інститутом харчових і сільськогосподарських наук Університету Флориди, дослідник збирає рослину крес-кресу, що росте в місячному ґрунті, у лабораторії в Гейнсвіллі, штат Флорида

Наступний крок – виростити рослини на поверхні Місяця

Вперше вчені виростили рослини на ґрунті з Місяця, зібраного ще астронавтами космічного корабля «Аполлон-11», повідомляє Associated Press.

Вчені з Інституту харчових та сільськогосподарських наук університету Флориди посадили місячний ґрунт розуховидку (бур'яну квітку). Грунт був привезений Нілом Армстронгом, Базз Олдрін та іншими астронавтами з «Аполлона-11». Все насіння проросло.

Після першого тижня досвіду грубість місячного ґрунту так сильно вплинула на дрібні квітучі бур'яни, що вони росли повільніше, ніж саджанці, посаджені в підроблений місячний бруд із Землі. Більшість рослин, посаджених у натуральний місячний ґрунт виявилися низькорослими.

Результати були опубліковані у четвер у журналі Communications Biology.

Чим довше ґрунт піддавався впливу руйнівної космічної радіації та сонячного вітру на Місяці, тим гірше, здавалося, ставали рослини. Відповідно, молодші зразки ґрунту виявилися придатнішими.

«Це великий крок уперед», – сказав Саймон Гілрой, біолог з Університету Вісконсін-Медісон, який не брав участі у дослідженні. «Наступний крок – виростити рослини на поверхні Місяця».

Всього 382 кілограми місячного каміння та ґрунту були доставлені назад шістьма екіпажами «Аполлона». Частина раннього місячного пилу була посипана на рослини, що знаходяться в кораблі разом з астронавтами, решта була надана для дослідів.

Нагадаємо, що екіпаж першої приватної місії до Міжнародної космічної станції успішно повернувся на Землю.

Як відомо, 9 квітня SpaceX уперше відправила групу туристів на МКС.

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