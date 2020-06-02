До Землі летить гігантський астероїд. Учені запевняють, що зіткнення не буде
Астероїд повинен пролетіти повз нашу планету на відстані близько 5,2 млн км
До Землі на шаленій швидкості мчить черговий астероїд. Астрономи Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору США (NASA) встановили, що астероїд 163348 (2002 NN4) максимально наблизиться до блакитної планети вже цієї суботи, 6 червня.
Учені кажуть, що зіткнення із Землею не буде. Астероїд повинен пролетіти повз нашу планету на відстані близько 5,2 млн км. Його швидкість становить 5,2 км/сек.
Про це повідомляє Daily Star.
«NASA стежить за величезним астероїдом, який за розміром може бути більшим за Емпайр-стейт-білдінг (у Нью-Йорку, - ред.) і який цього тижня пролетить в орбіті Землі», - сказано у повідомленні.
За даними NASA, астероїд 163348 (2002 NN4) наблизиться до Землі вже цієї суботи, 6 червня. Його розмір оцінюється між 250 і 750 м, що більше за Емпайр-Стейт-Білдінг (443 м).
За оцінкою співробітників NASA, наступного разу астероїд наблизиться до Землі вже у 2024 році.