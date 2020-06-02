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    У світі

    До Землі летить гігантський астероїд. Учені запевняють, що зіткнення не буде

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    Розмір астероїда оцінюється між 250 і 750 м - До Землі летить гігантський астероїд. Учені запевняють, що зіткнення не буде
    Розмір астероїда оцінюється між 250 і 750 м
    Фото: nasa.gov

    Астероїд повинен пролетіти повз нашу планету на відстані близько 5,2 млн км

    До Землі на шаленій швидкості мчить черговий астероїд. Астрономи Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору США (NASA) встановили, що астероїд 163348 (2002 NN4) максимально наблизиться до блакитної планети вже цієї суботи, 6 червня.

    Учені кажуть, що зіткнення із Землею не буде. Астероїд повинен пролетіти повз нашу планету на відстані близько 5,2 млн км. Його швидкість становить 5,2 км/сек.

    Про це повідомляє Daily Star.

    «NASA стежить за величезним астероїдом, який за розміром може бути більшим за Емпайр-стейт-білдінг (у Нью-Йорку, - ред.) і який цього тижня пролетить в орбіті Землі», - сказано у повідомленні.

    За даними NASA, астероїд 163348 (2002 NN4) наблизиться до Землі вже цієї суботи, 6 червня. Його розмір оцінюється між 250 і 750 м, що більше за Емпайр-Стейт-Білдінг (443 м).

    За оцінкою співробітників NASA, наступного разу астероїд наблизиться до Землі вже у 2024 році.

    США NASA
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