Відомий професор запропонував закрити всі українські ВНЗ



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Георгій Почепцов радить перейти на річні магістерські програми та вивчати ті предмети, які користуються популярністю в інших країнах

Термін придатності диплома інженера повинен бути два роки, - переконаний Георгій Почепцов

Георгій Почепцов доктор філологічних наук, автор численних книг з питань інформаційних війн і комунікативних технологій вважає, що українцям потрібно кардинально змінити систему вищої освіти. Таку думку Почепцов висловив в інтерв’ю «Главкому».

На думку доктора філологічних наук, Україні слід закрити всі виші та змінити предмети навчання, аби розвиватися разом з іншими країнами. «Така альтернатива дієвіша, ніж намагання перевчити готових фахівців», - стверджує Поцепцов.

«З точки зору практики, перевчити людей практично неможливо. Американці, коли організовували перепідготовку своїх генералів, довго з’ясовували, чому ж їх вчити, які предмети викладати. Адже всі їхні знання і предмети дуже швидко стають застарілими», - додає Почепцов.

Також професор радить перейти на річні магістерські програми та вивчати ті предмети, які користуються популярністю в інших країнах, але відсутні в наших навчальних закладах.

Експерт вважає, що варто зменшити і термін придатності диплома до двох років.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про повну загальну середню освіту», що став продовженням освітньої реформи «Нова українська школа». Одним із завдань освітньої реформи є переформування шкіл, які відтепер будуть поділені на три групи. Перші чотири роки діти навчатимуться у початковій школі. Далі базова освіта – п’ять років навчання в гімназіях. І профільна середня школа, яка матиме статус ліцею академічного та професійного спрямування. Там навчання триватиме три роки.

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