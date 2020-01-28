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    Економіка та фінанси

    Названі професії майбутнього

    • Розсилка
    Названі професії майбутнього

    У найближчі десять років 34 галузі пройдуть через радикальні зміни, що стане основою для створення нових професій і зникнення старих, - аналітики

    Нові професії з'являються майже кожен день, а старі втрачають актуальність або ж трансформуються в щось зовсім нове.

    Тільки уявіть: 10 років тому термін «СММ» навіть не було, а сьогодні це одна з найпопулярніших професій. Освітній проект «Атлас Нових Професій» детально описує всі майбутні зміни.

    Проект був створений для того, щоб нове покоління змогло правильно і раціонально розвивати навички для необхідної адаптації в майбутньому.

    За прогнозами аналітиків у найближчі десять років 34 галузі пройдуть через вкрай радикальні зміни, що стане основою для створення нових професій і зникнення старих.

    Професії, що зникнуть до 2030 року:

    Інтелектуальні професії

    • бухгалтер
    • менеджер по кредитах
    • статистик
    • стенографіст / розшифровщик
    • копірайтер
    • коректор
    • більд-редактор
    • монтувальник декорацій
    • бібліотекар
    • документознавець / архіваріус
    • турагент
    • випробувач
    • дублер / каскадер
    • юрисконсульт
    • нотаріус
    • банківський операціоніст
    • маклер / рієлтор
    • екскурсовод
    • аналітик
    • журналіст
    • спортивний аналітик
    • референт
    • перекладач
    • оператор державних послуг
    • логіст
    • діагност
    • системний адміністратор

    Робітничі професії:

    • диспетчер
    • штурман
    • провізор
    • білетер
    • вахтер
    • ліфтер
    • паркувальник
    • оператор call-центру
    • листоноша
    • високопрофесійний с / г працівник
    • кур'єр
    • доглядач залу в музеї
    • машиніст товарного складу
    • інспектор ДПС
    • охоронець
    • гірник
    • шахтар
    • фасовщик
    • варщик
    • бурильник
    • виконроб
    • працівник транспортного терміналу
    • швачка
    • носій
    • бетонщик
    • працівник хімчистки
    • офіціант
    • тренер

    Професії, які з'являться до 2030 року:

    Медицина:

    • ІТ-медик
    • архітектор медобладнання
    • біоетик
    • генетичний консультант
    • мережевий лікар
    • консультант зі здорової старості
    • експерт персоніфікованої медицини
    • проектант життя медичних установ
    • тканинний інженер
    • розробник кіберпротезів і імплантатів
    • ІТ-генетик
    • молекулярний дієтолог
    • оператор медичних роботів
    • клінічний біоінформатик
    • медичний маркетолог
    • R & D Менеджер охорони здоров'я

    Будівництво:

    • архітектор енергонульових будинків
    • спеціаліст з перебудови та посилення старих будівельних конструкцій
    • проектувальник 3D-друку в будівництві
    • екоаналітик в будівництві
    • проектувальник доступного середовища
    • BIM-менеджер-проектувальник
    • прораб-вотчер
    • проектувальник інфраструктури розумного будинку
    • спеціаліст з модернізації будівельних технологій

    Безпека:

    • менеджер безперервності бізнесу
    • дизайнер-ергономіст з носіння пристроїв для безпеки
    • проектувальник особистої безпеки
    • спеціаліст з подолання системних екологічних катастроф
    • дистанційний координатор безпеки
    • аудитор комплексної безпеки в промисловості

    Авіація:

    • розробник інтелектуальних систем керування динамічною диспетчеризацией
    • проектувальник інфраструктури для повітроплавання
    • технолог рециклінгу літальних апаратів
    • проектувальник інтерфейсів безпілотної авіації
    • проектувальник дирижаблів
    • аналітик експлуатаційних даних
    • інженер виробництва малої авіації

    Культура та мистецтво:

    • арт-оцінювач
    • science-художник
    • особистий тьютор з естетичного розвитку
    • тренер творчих станів
    • куратор колективної творчості

    Освіта:

    • розробник інструментів навчання станів свідомості
    • ігропедагог
    • розробник освітніх траєкторій
    • тренер з майнд-фітнесу
    • екопроповідник
    • організатор проектного навчання
    • тьютор
    • ігромайстер
    • модератор
    • ментор стартапів
    • координатор освітньої онлайн-платформи

    Туризм і гостинність:

    • архітектор територій
    • конс'ерж робототехніки
    • дизайнер доповненої реальності територій
    • розробник тур-навігаторів
    • розробник інтелектуальних туристичних систем
    • бренд-менеджер просторів
    • режисер індивідуальних просторів

    Медіа і розваги:

    • дизайнер віртуальних світів
    • архітектор віртуальності
    • дизайнер емоцій
    • продюсер смислового поля
    • ігропрактик
    • медіаполіцейскій
    • розробник медіапрограм
    • інфостиліст
    • редактор агрегаторів контенту

    Космос:

    • інженер-космодорожнік
    • космогеолог
    • інженер систем життєзабезпечення
    • космобіолог
    • менеджер космотуризму
    • проектувальник життєвого циклу космічних споруд
    • архітектор інтелектуальних систем управління
    • інженер з безпеки транспортної мережі
    • будівельник «розумних» доріг
    • проектувальник композитних конструкцій для транспортних засобів
    • проектувальник високошвидкісних залізниць
    • технік інтермодальних транспортних рішень
    • проектувальник інтермодальних транспортних вузлів
    • оператор крос-логістики

    Біотехнології:

    • системний біотехнолог 
    • архітектор живих систем
    • урбаніст-еколог
    • біофармаколог
    • парковий еколог

    Енергогенерація і накопичення енергії:

    • дизайнер енергообладнання
    • метеоенергетик
    • фахівець з локальних систем енергопостачання
    • проектувальник еноргонакопичувачів
    • проектант систем рекуперації
    • розробник систем мікрогенерації
    • менеджер з модернізації систем енергогенерації

    Водний транспорт:

    • фахівець з навігації в умовах Арктики
    • системний інженер морської інфраструктури
    • портовий еколог

    Видобуток і переробка корисних копалин:

    • координатор розподілених прохідницьких команд
    • оператор БПЛА для розвідки родовищ
    • інженер роботизованих систем
    • інженер-інтерпретатор даних телеметрії
    • екоаналітік у видобувних галузях
    • системний гірничий інженер

    Металургія:

    • проектувальник обладнання порошкової металургії
    • конструктор нових металів
    • еко-рециклер в металургії
    • супервайзер обладнання

    Легка промисловість:

    • програміст електронних «рецептів» одягу
    • фахівець з рециклінгу одягу
    • експерт з здорового одягу
    • проектувальник нових тканин
    • техно-стиліст
    • розробник ІТ-інтерфейсів в легкій промисловості

    Індустрія дитячих товарів і сервісів:

    • експерт з «образу майбутнього» дитини
    • архітектор трансмедійних продуктів
    • фахівець з дитячої психологічної безпеки
    • управлінець дитячим R & D  

    Фінансовий сектор:

    • менеджер фонду прямих інвестицій в талановитих людей
    • мультивалютний перекладач
    • розробник персональних пенсійних планів
    • менеджер краудфандінгових і краудінвестінгових платформ
    • оцінювач інтелектуальної власності

    Соціальна сфера:

    • ековожатий
    • фахівець з організації державно-приватних партнерств в соціальній сфері
    • медіатор соціальних конфліктів
    • модератор платформи персональних благодійних програм
    • фахівець з адаптації мігрантів
    • соціальний працівник з адаптації людей з обмеженими можливостями через інтернет
    • фахівець з краудсорсингом суспільних проблем
    • модератор платформи спілкування з держорганами

    ІТ-сектор:

    • проектувальник нейроінтерфейсів
    • кібертехнік розумних середовищ
    • куратор інформаційної безпеки
    • консультант з безпеки особистого профілю
    • кіберслідчий
    • ІТ-аудитор
    • розробник моделей big data
    • цифровий лінгвіст
    • ІТ- проповідник
    • мережевий юрист
    • дизайнер інтерфейсів
    • архітектор інформаційних систем

    Нові матеріали і нанотехнології:

    • фахівець з безпеки в наноіндустрії
    • проектувальник «розумних матеріалів»
    • глазурова
    • рециклинг-технолог
    • проектувальник нанотехнологічних матеріалів
    • системний інженер композитних матеріалів

    Робототехніка та машинобудування:

    • проектувальник домашніх роботів
    • проектувальник медичних роботів
    • проектувальник нейроінтерфейсів з управління роботами
    • проектувальник дитячої робототехніки
    • інженер-композитчик
    • проектувальник- ергономіст
    • оператор багатофункціональних робототехнічних комплексів

    Енергомережі і керування енергоспоживанням:

    • електрозаправник
    • розробник систем енергоспоживання
    • системний інженер інтелектуальних енергомереж
    • енергоаудитор
    • наладчик / контролер енергомереж для розподіленої енергетики
    • маркетолог енергетичних ринків

    Сільське господарство:

    • агроном-економіст
    • сільськогосподарський еколог
    • оператор автоматизованої сільгосптехніки
    • сіті-фермер
    • ГМО-агроном
    • агроінформатик / агрокібернетик

    Менеджмент:

    • координатор програм розвитку спільнот
    • координатор виробництв в розподілених спільнотах
    • проектувальник індивідуальної фінансової траєкторії
    • менеджер з управління онлайн-продажами
    • персональний бренд-менеджер
    • менеджер по крос-культурній комунікації
    • корпоративний антрополог
    • менеджер портфеля корпоративних венчурних фондів
    • модератор спільнот користувачів
    • віртуальний адвокат
    • трендвотчер / форсайтер
    • екоаудитор
    • тайм-менеджер
    • тайм-брокер

    Як повідомлялося, минулого року в Україні найбільш затребуваними професіями були швачка, кухар, муляр та держслужбовець.

    авіація медицина освіта машинобудування будівництво лікар туризм промисловість адвокат космос культура мистецтво металургія навчання транспорт журналіст тренер робота нотаріус інспектор безпека
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