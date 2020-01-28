Названі професії майбутнього
У найближчі десять років 34 галузі пройдуть через радикальні зміни, що стане основою для створення нових професій і зникнення старих, - аналітики
Нові професії з'являються майже кожен день, а старі втрачають актуальність або ж трансформуються в щось зовсім нове.
Тільки уявіть: 10 років тому термін «СММ» навіть не було, а сьогодні це одна з найпопулярніших професій. Освітній проект «Атлас Нових Професій» детально описує всі майбутні зміни.
Проект був створений для того, щоб нове покоління змогло правильно і раціонально розвивати навички для необхідної адаптації в майбутньому.
За прогнозами аналітиків у найближчі десять років 34 галузі пройдуть через вкрай радикальні зміни, що стане основою для створення нових професій і зникнення старих.
Професії, що зникнуть до 2030 року:
Інтелектуальні професії
- бухгалтер
- менеджер по кредитах
- статистик
- стенографіст / розшифровщик
- копірайтер
- коректор
- більд-редактор
- монтувальник декорацій
- бібліотекар
- документознавець / архіваріус
- турагент
- випробувач
- дублер / каскадер
- юрисконсульт
- нотаріус
- банківський операціоніст
- маклер / рієлтор
- екскурсовод
- аналітик
- журналіст
- спортивний аналітик
- референт
- перекладач
- оператор державних послуг
- логіст
- діагност
- системний адміністратор
Робітничі професії:
- диспетчер
- штурман
- провізор
- білетер
- вахтер
- ліфтер
- паркувальник
- оператор call-центру
- листоноша
- високопрофесійний с / г працівник
- кур'єр
- доглядач залу в музеї
- машиніст товарного складу
- інспектор ДПС
- охоронець
- гірник
- шахтар
- фасовщик
- варщик
- бурильник
- виконроб
- працівник транспортного терміналу
- швачка
- носій
- бетонщик
- працівник хімчистки
- офіціант
- тренер
Професії, які з'являться до 2030 року:
Медицина:
- ІТ-медик
- архітектор медобладнання
- біоетик
- генетичний консультант
- мережевий лікар
- консультант зі здорової старості
- експерт персоніфікованої медицини
- проектант життя медичних установ
- тканинний інженер
- розробник кіберпротезів і імплантатів
- ІТ-генетик
- молекулярний дієтолог
- оператор медичних роботів
- клінічний біоінформатик
- медичний маркетолог
- R & D Менеджер охорони здоров'я
Будівництво:
- архітектор енергонульових будинків
- спеціаліст з перебудови та посилення старих будівельних конструкцій
- проектувальник 3D-друку в будівництві
- екоаналітик в будівництві
- проектувальник доступного середовища
- BIM-менеджер-проектувальник
- прораб-вотчер
- проектувальник інфраструктури розумного будинку
- спеціаліст з модернізації будівельних технологій
Безпека:
- менеджер безперервності бізнесу
- дизайнер-ергономіст з носіння пристроїв для безпеки
- проектувальник особистої безпеки
- спеціаліст з подолання системних екологічних катастроф
- дистанційний координатор безпеки
- аудитор комплексної безпеки в промисловості
Авіація:
- розробник інтелектуальних систем керування динамічною диспетчеризацией
- проектувальник інфраструктури для повітроплавання
- технолог рециклінгу літальних апаратів
- проектувальник інтерфейсів безпілотної авіації
- проектувальник дирижаблів
- аналітик експлуатаційних даних
- інженер виробництва малої авіації
Культура та мистецтво:
- арт-оцінювач
- science-художник
- особистий тьютор з естетичного розвитку
- тренер творчих станів
- куратор колективної творчості
Освіта:
- розробник інструментів навчання станів свідомості
- ігропедагог
- розробник освітніх траєкторій
- тренер з майнд-фітнесу
- екопроповідник
- організатор проектного навчання
- тьютор
- ігромайстер
- модератор
- ментор стартапів
- координатор освітньої онлайн-платформи
Туризм і гостинність:
- архітектор територій
- конс'ерж робототехніки
- дизайнер доповненої реальності територій
- розробник тур-навігаторів
- розробник інтелектуальних туристичних систем
- бренд-менеджер просторів
- режисер індивідуальних просторів
Медіа і розваги:
- дизайнер віртуальних світів
- архітектор віртуальності
- дизайнер емоцій
- продюсер смислового поля
- ігропрактик
- медіаполіцейскій
- розробник медіапрограм
- інфостиліст
- редактор агрегаторів контенту
Космос:
- інженер-космодорожнік
- космогеолог
- інженер систем життєзабезпечення
- космобіолог
- менеджер космотуризму
- проектувальник життєвого циклу космічних споруд
- архітектор інтелектуальних систем управління
- інженер з безпеки транспортної мережі
- будівельник «розумних» доріг
- проектувальник композитних конструкцій для транспортних засобів
- проектувальник високошвидкісних залізниць
- технік інтермодальних транспортних рішень
- проектувальник інтермодальних транспортних вузлів
- оператор крос-логістики
Біотехнології:
- системний біотехнолог
- архітектор живих систем
- урбаніст-еколог
- біофармаколог
- парковий еколог
Енергогенерація і накопичення енергії:
- дизайнер енергообладнання
- метеоенергетик
- фахівець з локальних систем енергопостачання
- проектувальник еноргонакопичувачів
- проектант систем рекуперації
- розробник систем мікрогенерації
- менеджер з модернізації систем енергогенерації
Водний транспорт:
- фахівець з навігації в умовах Арктики
- системний інженер морської інфраструктури
- портовий еколог
Видобуток і переробка корисних копалин:
- координатор розподілених прохідницьких команд
- оператор БПЛА для розвідки родовищ
- інженер роботизованих систем
- інженер-інтерпретатор даних телеметрії
- екоаналітік у видобувних галузях
- системний гірничий інженер
Металургія:
- проектувальник обладнання порошкової металургії
- конструктор нових металів
- еко-рециклер в металургії
- супервайзер обладнання
Легка промисловість:
- програміст електронних «рецептів» одягу
- фахівець з рециклінгу одягу
- експерт з здорового одягу
- проектувальник нових тканин
- техно-стиліст
- розробник ІТ-інтерфейсів в легкій промисловості
Індустрія дитячих товарів і сервісів:
- експерт з «образу майбутнього» дитини
- архітектор трансмедійних продуктів
- фахівець з дитячої психологічної безпеки
- управлінець дитячим R & D
Фінансовий сектор:
- менеджер фонду прямих інвестицій в талановитих людей
- мультивалютний перекладач
- розробник персональних пенсійних планів
- менеджер краудфандінгових і краудінвестінгових платформ
- оцінювач інтелектуальної власності
Соціальна сфера:
- ековожатий
- фахівець з організації державно-приватних партнерств в соціальній сфері
- медіатор соціальних конфліктів
- модератор платформи персональних благодійних програм
- фахівець з адаптації мігрантів
- соціальний працівник з адаптації людей з обмеженими можливостями через інтернет
- фахівець з краудсорсингом суспільних проблем
- модератор платформи спілкування з держорганами
ІТ-сектор:
- проектувальник нейроінтерфейсів
- кібертехнік розумних середовищ
- куратор інформаційної безпеки
- консультант з безпеки особистого профілю
- кіберслідчий
- ІТ-аудитор
- розробник моделей big data
- цифровий лінгвіст
- ІТ- проповідник
- мережевий юрист
- дизайнер інтерфейсів
- архітектор інформаційних систем
Нові матеріали і нанотехнології:
- фахівець з безпеки в наноіндустрії
- проектувальник «розумних матеріалів»
- глазурова
- рециклинг-технолог
- проектувальник нанотехнологічних матеріалів
- системний інженер композитних матеріалів
Робототехніка та машинобудування:
- проектувальник домашніх роботів
- проектувальник медичних роботів
- проектувальник нейроінтерфейсів з управління роботами
- проектувальник дитячої робототехніки
- інженер-композитчик
- проектувальник- ергономіст
- оператор багатофункціональних робототехнічних комплексів
Енергомережі і керування енергоспоживанням:
- електрозаправник
- розробник систем енергоспоживання
- системний інженер інтелектуальних енергомереж
- енергоаудитор
- наладчик / контролер енергомереж для розподіленої енергетики
- маркетолог енергетичних ринків
Сільське господарство:
- агроном-економіст
- сільськогосподарський еколог
- оператор автоматизованої сільгосптехніки
- сіті-фермер
- ГМО-агроном
- агроінформатик / агрокібернетик
Менеджмент:
- координатор програм розвитку спільнот
- координатор виробництв в розподілених спільнотах
- проектувальник індивідуальної фінансової траєкторії
- менеджер з управління онлайн-продажами
- персональний бренд-менеджер
- менеджер по крос-культурній комунікації
- корпоративний антрополог
- менеджер портфеля корпоративних венчурних фондів
- модератор спільнот користувачів
- віртуальний адвокат
- трендвотчер / форсайтер
- екоаудитор
- тайм-менеджер
- тайм-брокер
Як повідомлялося, минулого року в Україні найбільш затребуваними професіями були швачка, кухар, муляр та держслужбовець.