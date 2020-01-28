Названі професії майбутнього



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У найближчі десять років 34 галузі пройдуть через радикальні зміни, що стане основою для створення нових професій і зникнення старих, - аналітики

Нові професії з'являються майже кожен день, а старі втрачають актуальність або ж трансформуються в щось зовсім нове.

Тільки уявіть: 10 років тому термін «СММ» навіть не було, а сьогодні це одна з найпопулярніших професій. Освітній проект «Атлас Нових Професій» детально описує всі майбутні зміни.

Проект був створений для того, щоб нове покоління змогло правильно і раціонально розвивати навички для необхідної адаптації в майбутньому.

За прогнозами аналітиків у найближчі десять років 34 галузі пройдуть через вкрай радикальні зміни, що стане основою для створення нових професій і зникнення старих.

Професії, що зникнуть до 2030 року:

Інтелектуальні професії

бухгалтер

менеджер по кредитах

статистик

стенографіст / розшифровщик

копірайтер

коректор

більд-редактор

монтувальник декорацій

бібліотекар

документознавець / архіваріус

турагент

випробувач

дублер / каскадер

юрисконсульт

нотаріус

банківський операціоніст

маклер / рієлтор

екскурсовод

аналітик

журналіст

спортивний аналітик

референт

перекладач

оператор державних послуг

логіст

діагност

системний адміністратор

Робітничі професії:

диспетчер

штурман

провізор

білетер

вахтер

ліфтер

паркувальник

оператор call-центру

листоноша

високопрофесійний с / г працівник

кур'єр

доглядач залу в музеї

машиніст товарного складу

інспектор ДПС

охоронець

гірник

шахтар

фасовщик

варщик

бурильник

виконроб

працівник транспортного терміналу

швачка

носій

бетонщик

працівник хімчистки

офіціант

тренер

Професії, які з'являться до 2030 року:

Медицина:

ІТ-медик

архітектор медобладнання

біоетик

генетичний консультант

мережевий лікар

консультант зі здорової старості

експерт персоніфікованої медицини

проектант життя медичних установ

тканинний інженер

розробник кіберпротезів і імплантатів

ІТ-генетик

молекулярний дієтолог

оператор медичних роботів

клінічний біоінформатик

медичний маркетолог

R & D Менеджер охорони здоров'я

Будівництво:

архітектор енергонульових будинків

спеціаліст з перебудови та посилення старих будівельних конструкцій

проектувальник 3D-друку в будівництві

екоаналітик в будівництві

проектувальник доступного середовища

BIM-менеджер-проектувальник

прораб-вотчер

проектувальник інфраструктури розумного будинку

спеціаліст з модернізації будівельних технологій

Безпека:

менеджер безперервності бізнесу

дизайнер-ергономіст з носіння пристроїв для безпеки

проектувальник особистої безпеки

спеціаліст з подолання системних екологічних катастроф

дистанційний координатор безпеки

аудитор комплексної безпеки в промисловості

Авіація:

розробник інтелектуальних систем керування динамічною диспетчеризацией

проектувальник інфраструктури для повітроплавання

технолог рециклінгу літальних апаратів

проектувальник інтерфейсів безпілотної авіації

проектувальник дирижаблів

аналітик експлуатаційних даних

інженер виробництва малої авіації

Культура та мистецтво:

арт-оцінювач

science-художник

особистий тьютор з естетичного розвитку

тренер творчих станів

куратор колективної творчості

Освіта:

розробник інструментів навчання станів свідомості

ігропедагог

розробник освітніх траєкторій

тренер з майнд-фітнесу

екопроповідник

організатор проектного навчання

тьютор

ігромайстер

модератор

ментор стартапів

координатор освітньої онлайн-платформи

Туризм і гостинність:

архітектор територій

конс'ерж робототехніки

дизайнер доповненої реальності територій

розробник тур-навігаторів

розробник інтелектуальних туристичних систем

бренд-менеджер просторів

режисер індивідуальних просторів

Медіа і розваги:

дизайнер віртуальних світів

архітектор віртуальності

дизайнер емоцій

продюсер смислового поля

ігропрактик

медіаполіцейскій

розробник медіапрограм

інфостиліст

редактор агрегаторів контенту

Космос:

інженер-космодорожнік

космогеолог

інженер систем життєзабезпечення

космобіолог

менеджер космотуризму

проектувальник життєвого циклу космічних споруд

архітектор інтелектуальних систем управління

інженер з безпеки транспортної мережі

будівельник «розумних» доріг

проектувальник композитних конструкцій для транспортних засобів

проектувальник високошвидкісних залізниць

технік інтермодальних транспортних рішень

проектувальник інтермодальних транспортних вузлів

оператор крос-логістики

Біотехнології:

системний біотехнолог

архітектор живих систем

урбаніст-еколог

біофармаколог

парковий еколог

Енергогенерація і накопичення енергії:

дизайнер енергообладнання

метеоенергетик

фахівець з локальних систем енергопостачання

проектувальник еноргонакопичувачів

проектант систем рекуперації

розробник систем мікрогенерації

менеджер з модернізації систем енергогенерації

Водний транспорт:

фахівець з навігації в умовах Арктики

системний інженер морської інфраструктури

портовий еколог

Видобуток і переробка корисних копалин:

координатор розподілених прохідницьких команд

оператор БПЛА для розвідки родовищ

інженер роботизованих систем

інженер-інтерпретатор даних телеметрії

екоаналітік у видобувних галузях

системний гірничий інженер

Металургія:

проектувальник обладнання порошкової металургії

конструктор нових металів

еко-рециклер в металургії

супервайзер обладнання

Легка промисловість:

програміст електронних «рецептів» одягу

фахівець з рециклінгу одягу

експерт з здорового одягу

проектувальник нових тканин

техно-стиліст

розробник ІТ-інтерфейсів в легкій промисловості

Індустрія дитячих товарів і сервісів:

експерт з «образу майбутнього» дитини

архітектор трансмедійних продуктів

фахівець з дитячої психологічної безпеки

управлінець дитячим R & D

Фінансовий сектор:

менеджер фонду прямих інвестицій в талановитих людей

мультивалютний перекладач

розробник персональних пенсійних планів

менеджер краудфандінгових і краудінвестінгових платформ

оцінювач інтелектуальної власності

Соціальна сфера:

ековожатий

фахівець з організації державно-приватних партнерств в соціальній сфері

медіатор соціальних конфліктів

модератор платформи персональних благодійних програм

фахівець з адаптації мігрантів

соціальний працівник з адаптації людей з обмеженими можливостями через інтернет

фахівець з краудсорсингом суспільних проблем

модератор платформи спілкування з держорганами

ІТ-сектор:

проектувальник нейроінтерфейсів

кібертехнік розумних середовищ

куратор інформаційної безпеки

консультант з безпеки особистого профілю

кіберслідчий

ІТ-аудитор

розробник моделей big data

цифровий лінгвіст

ІТ- проповідник

мережевий юрист

дизайнер інтерфейсів

архітектор інформаційних систем

Нові матеріали і нанотехнології:

фахівець з безпеки в наноіндустрії

проектувальник «розумних матеріалів»

глазурова

рециклинг-технолог

проектувальник нанотехнологічних матеріалів

системний інженер композитних матеріалів

Робототехніка та машинобудування:

проектувальник домашніх роботів

проектувальник медичних роботів

проектувальник нейроінтерфейсів з управління роботами

проектувальник дитячої робототехніки

інженер-композитчик

проектувальник- ергономіст

оператор багатофункціональних робототехнічних комплексів

Енергомережі і керування енергоспоживанням:

електрозаправник

розробник систем енергоспоживання

системний інженер інтелектуальних енергомереж

енергоаудитор

наладчик / контролер енергомереж для розподіленої енергетики

маркетолог енергетичних ринків

Сільське господарство:

агроном-економіст

сільськогосподарський еколог

оператор автоматизованої сільгосптехніки

сіті-фермер

ГМО-агроном

агроінформатик / агрокібернетик

Менеджмент:

координатор програм розвитку спільнот

координатор виробництв в розподілених спільнотах

проектувальник індивідуальної фінансової траєкторії

менеджер з управління онлайн-продажами

персональний бренд-менеджер

менеджер по крос-культурній комунікації

корпоративний антрополог

менеджер портфеля корпоративних венчурних фондів

модератор спільнот користувачів

віртуальний адвокат

трендвотчер / форсайтер

екоаудитор

тайм-менеджер

тайм-брокер

Як повідомлялося, минулого року в Україні найбільш затребуваними професіями були швачка, кухар, муляр та держслужбовець.