Чи варто закривати школи? ВООЗ звернулася до європейських країн

Минулого тижня, з наближенням зими, більше половини з 53 країн Європейського регіону ВООЗ повідомили про помітне зростання рівня інфікувань Covid-19 у всіх вікових груп. При цьому Всесвітня організація охорони здоров’я закликала європейські уряди залишити школи відкритими, повідомляє пресслужба організації.

«Повсюдне закриття шкіл минулого року, яке порушило освіту мільйонів дітей та підлітків, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо психічному та соціальному добробуту дітей. Ми не можемо повторювати тих самих помилок», – заявив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Анрі Клюґе.

Він відзначив, що попри продовження пандемії коронавірусу, безпечне фізичне перебування дітей у школах має велике значення для їхнього навчання, психічного здоров’я та соціальних навичок і має стати першочерговим завданням для урядів країн.

Замість того, щоб закривати навчальні заклади, ВООЗ рекомендує використовувати у школах різноманітні заходи, щоб обмежити поширення хвороби, зокрема фізичне дистанціювання, часте миття рук, носіння масок, забезпечення належної вентиляції в класах та розширення доступу до тестування.

«Щоб зменшити вплив Covid-19 у найближчі місяці дуже важливо, щоб рішення урядів та громадськості ґрунтувалися на даних та доказах, розуміючи, що епідемічна ситуація може змінитися, і що наша поведінка має змінитися разом з нею. Довгострокові інтереси дітей повинні залишатися пріоритетом – особливо зараз, коли в низці країн спостерігається сплеск. У нас є більш ефективні інструменти для подолання цього сплеску, ніж закриття шкіл», – наголосив Клюґе.