ВООЗ звинуватила багаті країни у продовженні епідемії коронавірусу

В Африці повністю вакциновано всього 3% населення

Всесвітня організація охорони здоров'я засудила багаті країни за створення великих запасів вакцини від коронавірусу, а також ліків і засобів захисту. В організації наголосили, що провал чесного розподілу цих ресурсів «підживлює» спалахи коронавірусу по всьому світу. Провідні епідеміологи ВООЗ озвучили свої міркування в ході прямої трансляції, на якій відповідали на питання, повідомляє CNBC.

В організації стурбовані глобальною нерівністю у вакцинації. Поки в бідних країнах процес імунізації від коронавірусу застопорився, деякі багаті країни вже вакцинували більшу частину свого населення і нещодавно почали надавати охочим третю, додаткову дозу вакцини.

«Це не просто нечесно, не просто аморально, це продовжує пандемію, і в результаті люди продовжують помирати», – заявила експерт ВООЗ Марія Ван Керкхове.

Зазначається, що у серпні ВООЗ закликала розвинені країни призупинити проведення «бустерних» щеплень принаймні на два місяці та направити надлишки вакцини бідним країнам. Організація позначила дедлайн – до грудня в усьому світі має бути вакциновано 40% населення.

У США, де повну імунізацію пройшли вже 53% населення, третє щеплення від коронавірусу отримали вже 1,3 млн осіб. В ЄС повністю вакциновано 57% населення. Додаткове щеплення вводиться у Франції та Великій Британії.

Натомість в Африці повністю вакциновано всього 3% населення. З нинішніми темпами вакцинації, 80% африканських країн будуть нездатні прищепити хоча б 10% свого населення, найбільш вразливого для коронавірусу.

«З риторикою все добре – вона про те, щоб ділитися, про справедливість. Але в реальності, коли доходить до справи, ці продукти доступні, вони накопичуються в країнах, їх не поширюють», – висловився директор програми організації з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

Нагадаємо, відомий ізраїльський лікар порадив Україні запровадити кримінальну відповідальність для антивакцинаторів. «В Україні не вистачає кримінального покарання за обговорення медичної теми. У вас хто на що здатний, той те й меле», – заявив ізраїльський лікар-анестезіолог та реаніматолог Борис Бриль.