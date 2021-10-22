Школи Києва закриваються на два тижні

Після канікул столичні школярі ще тиждень перебуватимуть вдома

Дитячі садочки продовжать свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу

З 23 жовтня до 8 листопада буде припинено навчання у столичних школах. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«Припиняють відвідання навчальних закладів з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули», – написав він.

При цьому дитячі садочки продовжать свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу.

Працюватимуть інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від Covid-19.

Як відомо, днями Київ потрапить до «червоної» зони карантину. Про це попередив мер столиці Віталій Кличко на засіданні Київради 21 жовтня.

Наразі столиця перебуває у «помаранчевій» зоні.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, які обмеження діятимуть у столиці в разі потрапляння Києва до «червоної» зони.

За минулу добу, 21 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1323 осіб, померли 44 людини.



