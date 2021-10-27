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    Заява ВООЗ: Європа – єдиний у світі континент, де продовжує зростати захворюваність на Covid-19

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    У Європі та Південно-Східній Азії зростає число випадків смерті від коронавірусу - Заява ВООЗ: Європа – єдиний у світі континент, де продовжує зростати захворюваність на Covid-19
    У Європі та Південно-Східній Азії зростає число випадків смерті від коронавірусу
    Фото: glavcom.ua

    57% нових випадків минулого тижня були виявлені в Європейському регіоні

    Європа залишається єдиним континентом у світі, де зростає захворюваність коронавірусом. У європейському регіоні вже кілька тижнів поспіль фіксують збільшення випадків Сovid-19. Про це повідомляє пресслужба Всесвітньої організації охорони здоров'я.

    За тиждень із 18 по 24 жовтня було виявлено збільшення загальносвітових нових випадків зараження Covid на 4%. При цьому 57% нових випадків були виявлені в Європейському регіоні.

    Найбільше зниження числа нових випадків за тиждень було зареєстровано в Африканському регіоні (21%), за ним слід Західно-Тихоокеанський регіон (17%).

    При цьому в Європейському регіоні і регіоні Південно-Східної Азії зростає число нових щотижневих випадків смерті від Covid-19, на 14% і 13% відповідно, в порівнянні з попереднім тижнем.

    Найбільше зниження числа нових щотижневих смертей було зареєстровано в Західно-Тихоокеанському регіоні – на 13% в порівнянні з попереднім тижнем.

    Нагадаємо, раніше глава ВООЗ назвав три умови для подолання пандемії коронавірусу.

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    Теги: Європа ВООЗ
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    Заява ВООЗ: Європа – єдиний у світі континент, де продовжує зростати захворюваність на Covid-19