Європа може прийняти запуск «Північного потоку – 2» без сертифікації, – Зеркаль

Наприкінці наступного тижня повинна відбутися зустріч лідерів G20

Європа може прийняти запуск «Північного потоку – 2» без сертифікації, повідомила радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

«Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, можливо, і ризикне», – сказала Зеркаль у суботньому інтерв'ю виданню «Радіо Свобода».

Вона нагадала, що наприкінці наступного тижня повинна відбутися зустріч лідерів G20. До порядку включені питання подолання енергетичної кризи.

«Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм – ред.), який зараз ми бачимо, використаний дуже добре», – додала представник Міненерго.

За її словами, за перше півріччя поточного року «Газпром» заробив понад 10 млрд. Зеркаль зазначила, що в другому півріччі російський газовий монополіст отримає «якісь цифри, які неможливо уявити».

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше цього тижня ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.

Як відомо, 18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.

Того ж дня Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2».

Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.

Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.

Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд кубометрів – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.