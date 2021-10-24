Європа може прийняти запуск «Північного потоку – 2» без сертифікації, – Зеркаль
Наприкінці наступного тижня повинна відбутися зустріч лідерів G20
«Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, можливо, і ризикне», – сказала Зеркаль у суботньому інтерв'ю виданню «Радіо Свобода».
Вона нагадала, що наприкінці наступного тижня повинна відбутися зустріч лідерів G20. До порядку включені питання подолання енергетичної кризи.
«Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм – ред.), який зараз ми бачимо, використаний дуже добре», – додала представник Міненерго.
За її словами, за перше півріччя поточного року «Газпром» заробив понад 10 млрд. Зеркаль зазначила, що в другому півріччі російський газовий монополіст отримає «якісь цифри, які неможливо уявити».
До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.
Раніше цього тижня ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.
Як відомо, 18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.
Того ж дня Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2».
Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.
Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.
Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд кубометрів – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
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