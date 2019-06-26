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    Наука та освіта

    Збірна України посіла перше місце в Олімпіаді з ментальної арифметики

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    Звання &laquo;чемпіон чемпіонів&raquo; отримали школярі з Кривого Рогу - Збірна України посіла перше місце в Олімпіаді з ментальної арифметики
    Звання «чемпіон чемпіонів» отримали школярі з Кривого Рогу

    Абсолютну перемогу і звання «чемпіон чемпіонів» здобули Микита Лубенець та Владислав Безгінов з Кривого Рогу

    На минулих вихідних в Анталії (Туреччина) відбулася Всесвітня олімпіада WAMAS з ментальної арифметики (японська методика усної лічби). В ній взяли участь 570 учнів, які представляють 34 школи з 16 країн світу.

    Двоє українських школярів отримали абсолютну перемогу та звання «чемпіон чемпіонів», троє учнів здобули звання «чемпіон», ще 9 дітей посіли перше місце в своїх категоріях.

    В загальному заліку Україна посіла перше місце, на декілька очок обійшовши національну команду Лівана.

    Звання «чемпіон чемпіонів» здобули 9-річний Микита Лубенець та 12-річний Владислав Безгінов з Кривого Рогу.

    При цьому, Безгінов став першим за всю історію даних змагань, кому вдалося захистити найвищий титул: у 2018 році на Всесвітній олімпіаді в Дубаї він вже отримував звання «чемпіон чемпіонів».

    Під час змагальної частини Олімпіади учасники вирішували приклади на спеціальних рахівницях Абакус, а також вирази за допомогою усної «ментальної лічби». Загалом криворізький учень вирішив 79 виразів за 8 хвилин і заробив 140,8 балів зі 160 можливих.

    Рахівниця Абак
    Рахівниця Абак

    Ментальна арифметика - методика усної лічби, яка використовує в навчанні спеціальні рахівниці Абакус. Поступово діти тренуються обходитися без них, збільшуючи складність усних обчислень.

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