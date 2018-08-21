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    Наука та освіта

    Математика може стати обов’язковою на ЗНО – Міносвіти

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    Математика може стати обов’язковою на ЗНО – Міносвіти

    У пріоритетах Міносвіти є підвищення рівня викладання математики на всіх рівнях

    У Міністерстві освіти і науки допускають можливість введення ще одного обов'язкового предмета для складання Зовнішнього незалежного оцінювання. Ним може бути математика.

    Про це сказала міністерка освіти Лілія Гриневич, передає «Інтерфакс-Україна».

    «Зараз є дискусія, збільшення кількості обов’язкових предметів Зовнішнього незалежного оцінювання, в тому числі, з математики», — сказала Гриневич.

    Вона підкреслила, що такі зміни не будуть запроваджувати з 2019 року, адже на підготовку необхідний час.

    «Але я бачу абсолютно зважену політичну обґрунтованість такого рішення», — зауважила Гриневич.

    У пріоритетах Міносвіти є підвищення рівня викладання математики на всіх рівнях, «адже в Україні гарна елітарна математична освіта, а середній рівень викладання цієї науки низький».

    «Якщо порівняти усі предмети ЗНО, то найбільша кількість 200-бальників — з математики, і найбільша кількість учнів з найгіршими результатами теж з математики», — сказала Гриневич.

     

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