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Звільнення Фаріон: «Львівська політехніка» зробила заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Звільнення Фаріон: «Львівська політехніка» зробила заяву
У Львівській політехніці вважають, що підстав для звільнення Ірини Фаріон немає
фото з відкритих джерел

Студенти готуют повторний протест проти Фаріон

Ексдепутатка Ірина Фаріон лишається на посаді викладача кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» принаймні до 23 листопада. Таку заяву зробили в університеті, передає «РБК-Україна».

За словами представника протестуючих студентів, який озвучив позицію керівництва «Львівської політехніки», наразі для звільнення Фаріон «немає правових і законних підстав».

«23 числа буде зібрана комісія і буде винесено рішення. Треба порадитись з юристами, бо всі мають бути рівними перед законом», – сказали у ректораті ВНЗ.

Натомість зазначається, що студенти мають намір повторити свій протест, якщо викладачку не усунуть з посади.

Як повідомлялося, сьогодні, 14 листопада, студенти університету «Львівська політехніка» вийшли на мітинг проти викладачки і мовознавиці Ірини Фаріон. Студенти вимагають звільнити Фаріон із закладу.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».

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Теги: Ірина Фаріон Львів ВНЗ

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