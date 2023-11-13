Фаріон опублікувала скріншот листа кримського студента: Ташева гостро відреагувала

Таміла Ташева: «Це ницість, і злочин, викладати назагал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території»

Виставляючи на широкий загал особисту переписку зі студентом із Криму, який її підтримав, львівська мовознавиця та ексдепутатка Ірина Фаріон продемонструвала ницість, а ще вчинила злочин проти люди із окуповано території. Про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

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«Щодо інциденту з громадянкою України Фаріон. Це ницість, і злочин, викладати назагал повідомлення, від людини, яка пише тобі з тимчасово окупованої території. Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми в Представництво президента України в Автономній Республіці Крим здійснюємо системний моніторинг так званих «судів» над нашими громадянами, які своїми діями «дискредитують» збройні сили країни агресора.

Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких «дискредитацій», - написала Ташева.

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Представниця президента також подякувала українським громадянам за таку сильну позицію. «Впевнена ви зустрічатимете наші сили безпеки та оборони у Криму першими.

Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Як Представник президента України в АР Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку», - наголосила Ташева.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму сьогодні, 13 листопада, росіяни затримали проукраїнського студента, який висловив підтримку львівській мовознавиці та ексдепутатці Ірині Фаріон. Згодом вона виклала лист хлопця у соцмережах та не приховала його дані.