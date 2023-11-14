Студенти «Львівської політехніки» вийшли на мітинг проти Фаріон (відео)

Студенти закликали правоохоронців дати правову оцінку діям викладачки

Сьогодні, 14 листопада, студенти університету «Львівська політехніка» вийшли на мітинг проти викладачки і мовознавиці Ірини Фаріон. Студенти вимагають звільнити Фаріон із закладу.

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Як повідомляє «Суспільне», студенти прийшли до головного корпусу «Львівської політехніки» з вимогою звільнити Фаріон з університету. Збір студенти розпочали близько 12 год. Із собою учасники протесту принесли плакати «Фаріон – геть», «Ірина Фаріон ганьбить Україну» тощо.

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До студентів вийшли представники «Львівської політехніки» та запросили їхніх представників у адміністрацію. Місцеві пабліки публікують відео, на яких студенти рухаються до кабінету ректора.

Також раніше у колегії та профкомі студентів та аспірантів національного університету «Львівська політехніка» опублікували реакцію на заяву Ірини Фаріон про російськомовних військових. У коментарі йдеться, що поширення образливих наративів не збігається із цінностями університету. Студенти повідомили, що перевірятимуть поведінку Ірини Фаріон під час навчального процесу та закликали правоохоронців дати правову оцінку діям викладачки. Заяву у середу, 8 листопада, підписав голова Колегії студентів Богдан Мірінчик.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму 13 листопада росіяни затримали проукраїнського студента, який висловив підтримку львівській мовознавиці та ексдепутатці Ірині Фаріон. Згодом вона виклала лист хлопця у соцмережах та не приховала його дані.

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

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До слова, екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців».