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«Мова ЗСУ – українська». Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Мова ЗСУ – українська». Фаріон розкритикувала військових, які спілкуються російською
За словами Фаріон, російськомовні люди у війську «ганьблять ЗСУ»
фото з відкритих джерел

Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі

Ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

«Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

Ірина Фаріон звернулася до своїх хейтерів
Ірина Фаріон звернулася до своїх хейтерів
фото: скріншот

Раніше колишня народна депутатка Ірина Фаріон в «Рандеву з Яніною Соколовою» наголосила, що не існує такого терміна як російськомовне населення. 

«Є українці і є кацапи. І є болото. А це болото називається яничарами. Це яничари – відступники, зрадники», – зазначила Фаріон.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

«Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні і дуже розумні, виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України?» – обурилась Фаріон.

Фаріон уточнила, що йдеться про дисципліну в армії.

«Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть «рускімі». Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Якщо вони такі великі патріоти, покажіть свій патріотизм, вивчіть мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови памʼятник нашому життю», – заявила мовознавиця.

Ірина Фаріон закликала військових припинити вигадувати причини, чому вони не розмовляють українською.

На заяви Фаріон відреагували в соцмережах.

Користувачі відреагували на слова Фаріон
Користувачі відреагували на слова Фаріон
фото: скріншот
Соцмережі відреагували на слова Фаріон
Соцмережі відреагували на слова Фаріон
фото: скріншот

Згодом на слова користувачів соцмереж відповіла й сама Фаріон. Вона заявила, що подібними реакціями «виявляє ворогів всередині» (країни – «Главком»)

Фаріон відреагувала на хейт через її слова про російськомовних військових
Фаріон відреагувала на хейт через її слова про російськомовних військових
фото: скріншот

Раніше екснардепка від партії «Свобода», мовознавиця Ірина Фаріон закликала українських військовослужбовців не розмовляти мовою країни-агресорки, адже саме російська мова «основною мотивацією Путіна розв’язати війну з Україною».

До слова, Ірина Фаріон розповіла, хто в її родині воює.

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Теги: Ірина Фаріон українська мова військові ЗСУ мова

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