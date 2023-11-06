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Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
Жорін вважає, що правоохоронним органам уже давно час звернути увагу на висловлювання Фаріон
фото з відкритих джерел

Максим Жорін: «Ніхто тобі не давав права відкривати рота у бік бійців «Азова»

Екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів мовознавиці Ірини Фаріон на закиди щодо російської мови серед «азовців». Свій коментар Жорін спеціально опублікував російською у нецензурній формі. Воїн зазначив, що перша публікація російському на його каналі присвячується особисто Ірині Фаріон.

«Ніхто тобі не давав права відкривати рота у бік бійців «Азову», Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії. Тому просто йди ти нах*й! P.S. Правоохоронним органам уже давно час звернути увагу на діяльність цієї кінченої п*зди, яка розколює українське суспільство за фізичними методичками», – зазначив Жорін.

Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці фото 1

Нагадаємо, ексдепутатка, мовознавиця Ірина Фаріон вважає, що розмовляти українською мовою у війську мають усі, адже це питання дисципліни. «Нарід. Бидломаса має припадок від моєї правди про ухилянтів та москворотих биків, що ганьблять ЗСУ. Гражданє досі не вивчили, що мова ЗСУ – українська, ст. 29. Дякую всім ненависникам. Ви сміття, яке вигребемо з країни неминуче. Інакше війна буде вічно. С*ки і далі служать Путіну. Він вам, бидло, аплодує. А нам своє робити», – написала мовознавиця.

На запитання журналістки про те, що мовознавиця думає про російськомовних бійців полку «Азов», які героїчно тримали оборону Маріуполя, колишня депутатка зауважила, що категорично цього не приймає.

 

Теги: Азов мова Ірина Фаріон сміття війна

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