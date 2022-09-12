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Німеччина терміново шукає фахівців: які спеціальності потрібні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина терміново шукає фахівців: які спеціальності потрібні
фото: migrant.biz

Програма для мігрантів включатиме чотири критерії

Щорічне опитування Ifo Business показало, що на початку серпня 2022 року У Німеччині нестача кваліфікованих спеціалістів досягла нового максимуму, тому уряд країни розробив план залучення мігрантів з високою кваліфікацією. Про це повідомляє  Schengenvisainfo.com.

Найближчим часом міністерство праці Німеччини представить федеральному уряду пропозицію щодо залучення кваліфікованих іноземців. У країні хочуть створити так звану «карту можливостей», яку надаватимуть мігрантам за бальною системою.

Програма для мігрантів включатиме чотири критерії – здобувач повинен бути не молодше 35 років, мати науковий ступінь, досвід роботи не менше трьох років,  він повинен знати мову або раніше бувати у Німеччині. З цих критеріїв і складається «карта можливостей». Тому, хто відповідає хоча б трьом з цих чотирьох критеріїв, дадуть можливість приїхати до Німеччини й шукати роботу.

Однак,  скоріше за все у наступні роки Німеччині доведеться придумати щось більше, ніж «карта можливостей», щоб заповнити прогалини в робочій силі в багатьох галузях, – вважає засновник SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрамі. В останні роки у Німеччині спостерігається спрощення деяких законів про трудову міграцію. Серед причин таких рішень те, що середній вік населення країни зараз набагато вище, ніж раніше. В найближчі 15 років  майже 13 мільйонів економічно активних людей досягнуть встановленого законом пенсійного віку.

За даними Ifo Business зараз в Німеччині потрібні фахівці в таких галузях:

  • індустрія розміщення та заходів – близько 64% нестачі співробітників,
  • склади та зберігання продукції – 62,4%,
  • постачальники послуг – 54,2% компаній повідомили про брак кваліфікованих робітників,
  • виробничий сектор – 44,5%,
  • виробництво харчових продуктів – 58,1%,
  • роздрібні підприємства – 41,9%;
  • будівельні компанії – 39,3%;
  • гуртовики – 36,3%.

Нагадаємо, Польща направить до Німеччини ноту про виплату репарацій за втрати під час Другої світової війни. Як повідомлялося, голова МЗС Німеччини пообіцяла допомогу у розмінуванні України.

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Теги: мігранти Німеччина робота

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