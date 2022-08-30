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Фінські компанії розглядають перехід на нічну роботу 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Фінські компанії розглядають перехід на нічну роботу 
Пікові ціни на електроенергію змушують переносити виробництво на вечір, ніч і вихідні 
фото з відкритих джерел

Виробництво у нічний час буде дешевшим, оскільки вдень електроенергія дуже дорога 

Фінська компанія з продажу електроенергії Väre веде переговори з десятьма компаніями-замовниками щодо перенесення виробництва з найдорожчих годин. Щодня компанія отримує нові запити. По всій країні десятки компаній замислюються про економію, яку приносить нічна робота. Про це інформує Уle.

«Минулої ночі електроенергія коштувала близько одного цента за годину, різниця в ціні може досягати сотні разів порівняно з денною ціною», – каже генеральний директор Väree Юха Кескі-Карху.

Економія дешевої нічної електроенергії вивчається особливо в малих і середніх підприємствах, де досі робота велася переважно вдень. Зміна також потребує переговорів із працівниками, адже значна частина працівників переведеться на вечірню та нічну роботу.

Найбільшу вигоду від нічної роботи отримають підприємства, які споживають багато електроенергії, однак структура виробництва яких дозволяє зміщувати виробництво. А також компанії, чий процес є гнучким і нічна зміна виробництва не передбачає більш конкретних постійних витрат або складних адміністративних правил. Такими є, наприклад, автоматизовані машинні цехи, тобто працюють роботи.

Юха Кескі-Карху підрахував, що для малого підприємства, яке споживає, наприклад, 500 мегават годин на рік, економія на електроенергії може становити €50 тис. У великих компаніях-клієнтах споживання може становити кілька гігават годин на рік, і в цьому випадку економія вже обчислюється мільйонами євро.

Важко передбачити ціни

Генеральний директор Väree Юха Кескі-Карху каже, що історичні дані про споживання електроенергії та коливання цін були надані компаніям, які розглядають можливість переходу на нічну роботу. Проте майбутні коливання цін передбачити неможливо. Зміна балансу попиту та пропозиції впливає на ціну електроенергії. 

Кескі-Карху прогнозує, що збільшення вітрової електроенергії та запуск атомної електростанції Olkiluoto 3, ймовірно, гарантуватимуть, що майбутньої зими буде більше дешевих годин, ніж раніше. З іншого боку, електроенергія надзвичайно дорога, коли виробництва відновлюваної енергії та ядерної електроенергії недостатньо для покриття попиту.

«Рівень цін на електроенергію випливає з викопного палива, з витрат на виробництво газу та вугільної електроенергії у Східній та Центральній Європі, і останнім часом вони різко зросли», – йдеться в повідомленні.  

Очікується, що ф’ючерсні ціни на електроенергію будуть найвищими в грудні.  

Генеральний директор Väree Юха Кескі-Карху нагадує, що збільшення споживання електроенергії вночі врівноважує різницю між денним і нічним споживанням електроенергії, що відображається на зниженні цін на електроенергію.

«Якщо електроенергію використовувати розумно, коливання спотової ціни зменшиться, тому рівень цін на ф'ючерси знизиться, і в той же час вимоги до застави, пов'язані з ф'ючерсами, зменшаться на ринку. Це врівноважує ринок і робить електроенергію доступнішою», – каже він.

Електроенергетичні компанії отримують вигоду від збільшення споживання споживачами нічної електроенергії у вигляді зниження витрат на фінансування, оскільки для оплати застави, необхідної на біржі електроенергії, не потрібно так багато капіталу. 

Нагадаємо, ціна української електроенергії для ЄС за тиждень зросла на 30%.

Тим часом через енергетичну кризу, зумовлену війною Росії проти України, зросла небезпека відключення електроенергії. Тому німецьке Федеральне відомство з питань цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах радить всім споживачам бути готовим в разі тривалого знеструмлення.

Теги: електроенергія Фінляндія

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