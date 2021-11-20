100-річчя трагедії Базару: в Україні проведуть пам’ятні заходи

359 вояків на світанку 21 листопада вивели за село і розстріляли за постановою «п’ятірки»

У селі Базар на Житомирщині заплановано виставки, презентації, історичні диспути та гутірки

21 листопада 2021 року українці вшанують пам’ять розстріляних учасників Другого зимового походу армії УНР. Цього дня 1921 року московські окупанти-більшовики під Базаром, що на Житомирщині, вчинили злочин проти захисників незалежної Української Держави.

100 років тому була здійснена остання велика спроба врятувати Українську Народну Республіку від навали московських більшовиків та окупації України. Це кривава і трагічна крапка національно-визвольних змагань.

Символічно, що того самого 21 листопада починалися новітні спроби української Революції: Помаранчева і Революція Гідности.

20-21 листопада у Базарі Житомирської області відбудуться пам’ятні заходи.

Як відомо, восени 1920 року військо Української Народної Республіки під ударами більшовиків разом з вимушеними союзниками відступило до Збруча. У жовтні польські власті уклали перемир’я з Росією, що дало змогу С. Будьонному вдарити по війську УНР, ідеться у виданні «Голос України». 26 тисяч українських старшин і козаків мусили перейти Збруч і були інтерновані в табори. А на Наддніпрянщині ще й 1921 році діяло чимало повстанців. Уряд УНР в еміграції створив у Львові штаб Української повстанської армії під командуванням генерал-хорунжого Юрія Тютюнника. Серед інтернованих було багато охочих іти на Велику Україну – на допомогу повстанцям.

Другий зимовий похід почався восени 1921 року. Найбільша група, волинська (800 вояків), під командуванням Юрія Тютюнника перейшла кордон біля Новограда-Волинського, розгромила кілька продзагонів, а зібраний ними хліб роздала селянам. Сьомого листопада зайняла Коростень, звільнивши в’язнів – здебільшого селян, які не здавали хліба продзагонам. Але втримати місто не вдалося. Група рушила далі в напрямку Києва. Проти них кинули кавалерійську бригаду Котовського.

У ніч на 17 листопада обтяжений пораненими загін переправився через річку біля села Малі Миньки. Тоді випав сніг, а річка не замерзла. Усі змокли й затрималися в селі до полудня. Щойно валка підвід вирушила за село, як налетіла кіннота Котовського. Загинуло близько 250 повстанців. Лише близько сотні змогли прорватися до лісу й пробитися за кордон. 443 вояки потрапили в полон. 84 старшин і козаків конвоювали до Києва, де згодом розстріляли. А 359 вояків на світанку 21 листопада вивели за село і розстріляли за постановою «п’ятірки». Перед розстрілом Котовський пропонував перейти на бік червоних, але полонені відмовилися.

Привітати Котовського з перемогою прибув Фрунзе. За його поданням Котовський був нагороджений третім орденом Червоного Прапора.

А могили зрівняли з землею.

Нагадаємо, з нагоди Дня Гідності та Свободи, який в Україні відзначається щорічно 21 листопада, в Києві відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо. Відповідний план заходів затверджено в Київській міській державній адміністрації.

Також 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.