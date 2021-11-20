Експерт дав поради, як не стати жертвою кібершахрайства

Корсун: «Не встановлюйте зайві додатки на телефон»

Без належної потреби не варто встановлювати на свій телефон додатки, адже можете не помітити, що у вашому гаджеті завівся шпигун. Про це в інтерв’ю «Главкому» застеріг кіберексперт Костянтин Корсун.

«Ви ніколи не можете знати, чи є програма шпигунською, чи ні. Просто раджу не встановлювати собі додатки, окрім тих, які вам просто конче необхідні. Якщо взагалі вже нема інших альтернатив. Ви ніколи не можете знати, наскільки можна довіряти виробнику додатка. Навіть якщо він спочатку був доброчесним, його потім могли купити, уряд якоїсь країни на нього натиснув... І з новим оновленням вам прилетить якийсь «бекдор», який ви навіть не помітите. При цьому навіть видалення додатку може не допомогти, бо в операційній системі вже закріпився шпигун», – зауважив Корсун.

Фахівець також наголосив, що як і в будь-якому злочинному світі, кібер-шахраї також умовно поділяються на тих, хто робить дрібну шкоду, і тих, хто полюють на велику рибу.

«Як і в будь-якому злочинному світі, є дрібнота, є «крупняки», є організовані великі бандитські корпорації. У кіберкримінальному світі є примітивний рівень – це ті, як ви кажете, хто сидить на «зоні», і потихеньку хоч 100 грн за день зароблять. А є організовані групи, які пишуть спеціальні злочинні програми і займаються так званим «фішингом». Вони закидають сіті і чекають, яка рибка припливе. Вірогідність того, що це спрацює – 1-2%, але це виправдовує затрати. А є взагалі злочинці найвищої хакерської кваліфікації, яких практично ніколи не ловлять. Вони ламають мережі банків, компаній. Переважно їхніми цілями є США і Західна Європа, де багато можна взяти. Вони шукають вразливі місця в мережах, там закріплюються, можуть читати переписку директора і бухгалтера», – наголосив кіберфахівець.

Нагадаємо, згідно з даними на кінець вересня, кількість кібератак на різні організації у світі за 2021 рік зросла на 40% у порівнянні з минулим роком.

До слова, на початку літа Кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні. Зловмисники розповсюджували шкідливе програмне забезпечення, що встановлювало на комп’ютер користувача віддалений прихований доступ та відправляло документи на підконтрольні їм сервери.

Як повідомлялося, група хакерів, підтримувана іноземним урядом, зламала систему міністерства фінансів США і Національного управління з телекомунікацій і інформації і зуміла вкрасти їх дані.

Нагадаємо також, раніше кіберполіція Київщини дала поради, як убезпечитись від онлайн-шахрайства.