США назвали умови для визнання легітимності уряду Талібану в Афганістані

США продовжать ясну та відверту дипломатію щодо талібів, зазначив спецпредставник США з Афганістану

Спецпредставник США з Афганістану Томас Уест назвав умову для визнання легітимності влади Талібану в Афганістані. Серед них він відзначив боротьбу з тероризмом, створення інклюзивного уряду та дотримання прав жінок. Про це Уест написав у своєму Twitter.

Уест зазначив, що легітимність та підтримку потрібно заслужити.

«Легітимність і підтримку потрібно заслужити діями боротьби з тероризмом, створення інклюзивного уряду, а також дотриманням прав меншин, жінок, включаючи рівний доступ до освіти і праці», – заявив він.

Він наголосив, що США продовжать ясну та відверту дипломатію щодо талібів. Дипломат також зазначив, що американський уряд продовжить надавати гуманітарну допомогу народу Афганістану.

За його словами, цього року на ці цілі виділено $474 млн.

Нагадаємо, бойовики руху «Талібан» вигнали зі своїх лав близько 200 осіб, які зловживали своїми посадовими повноваженнями, повідомило джерело у створеній талібами спецкомісії.

Нещодавно Верховний лідер радикального руху «Талібану» Хайбатулла Ахундзада вперше за час керівництва показався на публіці. Він виступив перед послідовниками, яких назвав «хоробрими солдатами і учнями», у місті Кандагар, розташованому на півдні Афганістану.

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