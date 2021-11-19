День Гідності та Свободи. Оприлюднено програму заходів у Києві

У столиці заплановані меморіальні, мистецькі та імерсивні заходи

З нагоди Дня Гідності та Свободи, який в Україні відзначається щорічно 21 листопада, в Києві відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо. Відповідний план заходів затверджено в Київській міській державній адміністрації, повідомляє пресслужба КМДА.

Програма заходів

21 листопада відбудуться меморіальні заходи на Алеї Героїв Небесної сотні: молебень, покладання квітів та хода «Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу» за маршрутом: перехрестя вул. Хрещатик та Алеї Героїв Небесної сотні – Тимчасовий Меморіал Героїв Небесної сотні.

21 листопада пройде презентація вуличної виставки «Мальована історія Майдану» – графічного роману-виставки про Революцію Гідності на Майдані Незалежності (довкола монумента Незалежності).

21 листопада в Київському академічному театрі «Колесо» відбудеться вистава «Ми Майдан».

21 листопада на Майдані Незалежності пройде імерсивний проєкт «Відчуття Майдану» (інсталяція з LED-екранів, на яких транслюватимуться архівні кадри, зняті під час подій Революції Гідності).

З 16 до 31 листопада у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» триває фотовиставка «Майдан – фортеця духу».

З 21 до 30 листопада в читальній залі Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів «До Дня Гідності та Свободи».

Протягом листопада у бібліотеках Києва проходитиме цикл тематичних заходів: тематичні полиці, огляди літератури, тематичні зустрічі.

Також у навчальних закладах Києва відбуватимуться тематичні просвітницькі заходи:

онлайн-уроки, години пам’яті до Дня Гідності та Свободи;

національно-патріотичні акції, хвилини мовчання «Пам’ятаємо подвиг Героїв Небесної Сотні» (захід в онлайн-форматі);

інформаційно-тематичні виставки (в онлайн-форматі);

екскурсії місцями пам’яті (Майдан Незалежності, алея Героїв Небесної Сотні);

покладання квітів до меморіальних дошок загиблим учасникам Революції Гідності, Героям Небесної сотні, учасникам антитерористичної операції, встановлених на фасадах закладів освіти міста.

Як повідомлялося, 19 листопада мер Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасникам Революції Гідності, членами родин Героїв Небесної сотні та ветеранами АТО/ООС. Міський голова вручив їм подяки та почесні грамоти міського голови та привітав з Днем Гідності та Свободи.