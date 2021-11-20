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    До побачення, телебачення! Українців поглинають соцмережі

    • Наталія Іщенко

      Заступник директора Інституту світової політики

    •  glavcom.ua
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    Соціальні мережі остаточно стали джерелом інформації №1 - До побачення, телебачення! Українців поглинають соцмережі
    Соціальні мережі остаточно стали джерелом інформації №1
    фото: kovelpost.com

    Українці все частіше отримують новини з соцмереж

    Цьогорічне опитування USAID-Internews «Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа» зафіксувало остаточну перемогу в Україні соціальних мереж над телебаченням.

    Лише 46% респондентів сказали, що дивляться ТБ, щоб отримувати новини, тоді як 63% використовували для цих цілей соцмережі. Для 19% українців соціальні мережі є єдиним джерелом інформації про події в країні та в світі, тоді як для телебачення цей показник складає 12%. (Таблиця 1.)

    Таблиця 1
    Таблиця 1

    З моменту початку досліджень у 2015-му році соцмережі як джерело новин збільшили свою аудиторію на 12%, з 51% до 63%.

    Інтернет-ЗМІ за цей час утримали свої позиції практично без змін, на рівні 47-48%.

    Але інші «старі медіа» продовжують втрачати популярність.

    Втрати телебачення просто катастрофічні – за для отримання нової інформації ТБ в 2021-му році дивилися 46%, а ось у 2015-му телеканали були майже монополістами – тоді 85% українців включали телевізор, щоб дізнатися новини.

    За цей період аудиторія новин на радіо скоротилася більш, ніж в три рази, з 35% до 13%.

    Газети і журнали втратили ще більш – заради отримання свіжої інформації в поточному році пресу читає 7% співгромадян, тоді як в 6 років тому цей показник був 31%. (Таблиця 2.)

    Таблиця 2
    Таблиця 2

    За даними дослідників, онлайн-медіа та соціальні мережі є більш популярними серед українців у віці 18-35 років, тоді як українці віком від 46 років – телевізійна аудиторія.

    Використання джерел інформації для отримання інформації залежить від часу доби та дня тижня: вдень та у будні новини споживаються «на ходу» через інтернет, а у вечірній час та у вихідні – вдома за допомогою телеканалів.

    Якщо ж казати про лідерів серед лідерів, то найпопулярнішою новинною платформою залишається Facebook.

    На диво абсолютно не користується популярністю Twitter – в цю мережу заходить, щоб дізнатися новини, лише 1% українців – стільки, ж як російська ВКонтакте.

    Натомість месенджери Telegram та Viber займають доволі значну нішу: 20% та 13% відповідно. (Таблиця 3.)

    Таблиця 3
    Таблиця 3

    Треба зазначити, що інформаційні повідомлення не є найбільш популярним контентом в Україні. Найчастіше дивляться українці і в старих, і в нових медіа розважальний контент. (Таблиця 4.)

    Таблиця 4
    Таблиця 4

    Головні висновки, які ми можемо зробити з огляду на проведене дослідження, є такими:

    • час телебачення як безальтернативного «володаря думок» електорату остаточно пішов,
    • традиційні медіа, ТБ, але в першу чергу преса та радіо, будуть перетворюватися на мультимедійні портали, чи зникати,
    • соціальні мережі остаточно стали джерелом інформації №1,
    • медіа для українців все ж таки в першу чергу джерело розваг, а не інформації.

    Ці відомості є дуже важливими для інвесторів, маркетологів, політтехнологів...

    Все йде до того, що

    • ми все більше реклами і маніпуляцій будемо бачити в соцмережах та месенджерах,
    • просувати політиків та партії стануть більше через розважальний контент, ніж через інформаційні матеріали,
    • політичні дискусії стануть все більше схожими на шоу, щоб не напружувати аудиторію, яка хоче розваг.

    Дослідження «Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа у 2021 році» було виконано соціологічною компанією InMind на замовлення міжнародної неприбуткової організації Internews, що реалізує «Медійну програму в Україні» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Основна мета дослідження – вивчити звички українців, що стосуються споживання медіа, а також їхню довіру до медіа, оцінити рівень медіаграмотності та обізнаність населення щодо впровадження реформ в Україні. У липні-серпні цього року представники InMind опитали 4000 респондентів у 12 областях України. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: телебачення радіо інтернет українці соціальні мережі
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    До побачення, телебачення! Українців поглинають соцмережі