До побачення, телебачення! Українців поглинають соцмережі

Українці все частіше отримують новини з соцмереж

Цьогорічне опитування USAID-Internews «Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа» зафіксувало остаточну перемогу в Україні соціальних мереж над телебаченням.

Лише 46% респондентів сказали, що дивляться ТБ, щоб отримувати новини, тоді як 63% використовували для цих цілей соцмережі. Для 19% українців соціальні мережі є єдиним джерелом інформації про події в країні та в світі, тоді як для телебачення цей показник складає 12%. (Таблиця 1.)

Таблиця 1

З моменту початку досліджень у 2015-му році соцмережі як джерело новин збільшили свою аудиторію на 12%, з 51% до 63%.

Інтернет-ЗМІ за цей час утримали свої позиції практично без змін, на рівні 47-48%.

Але інші «старі медіа» продовжують втрачати популярність.

Втрати телебачення просто катастрофічні – за для отримання нової інформації ТБ в 2021-му році дивилися 46%, а ось у 2015-му телеканали були майже монополістами – тоді 85% українців включали телевізор, щоб дізнатися новини.

За цей період аудиторія новин на радіо скоротилася більш, ніж в три рази, з 35% до 13%.

Газети і журнали втратили ще більш – заради отримання свіжої інформації в поточному році пресу читає 7% співгромадян, тоді як в 6 років тому цей показник був 31%. (Таблиця 2.)

Таблиця 2

За даними дослідників, онлайн-медіа та соціальні мережі є більш популярними серед українців у віці 18-35 років, тоді як українці віком від 46 років – телевізійна аудиторія.

Використання джерел інформації для отримання інформації залежить від часу доби та дня тижня: вдень та у будні новини споживаються «на ходу» через інтернет, а у вечірній час та у вихідні – вдома за допомогою телеканалів.

Якщо ж казати про лідерів серед лідерів, то найпопулярнішою новинною платформою залишається Facebook.

На диво абсолютно не користується популярністю Twitter – в цю мережу заходить, щоб дізнатися новини, лише 1% українців – стільки, ж як російська ВКонтакте.

Натомість месенджери Telegram та Viber займають доволі значну нішу: 20% та 13% відповідно. (Таблиця 3.)

Таблиця 3

Треба зазначити, що інформаційні повідомлення не є найбільш популярним контентом в Україні. Найчастіше дивляться українці і в старих, і в нових медіа розважальний контент. (Таблиця 4.)

Таблиця 4

Головні висновки, які ми можемо зробити з огляду на проведене дослідження, є такими:

час телебачення як безальтернативного «володаря думок» електорату остаточно пішов,

традиційні медіа, ТБ, але в першу чергу преса та радіо, будуть перетворюватися на мультимедійні портали, чи зникати,

соціальні мережі остаточно стали джерелом інформації №1,

медіа для українців все ж таки в першу чергу джерело розваг, а не інформації.

Ці відомості є дуже важливими для інвесторів, маркетологів, політтехнологів...

Все йде до того, що

ми все більше реклами і маніпуляцій будемо бачити в соцмережах та месенджерах,

просувати політиків та партії стануть більше через розважальний контент, ніж через інформаційні матеріали,

політичні дискусії стануть все більше схожими на шоу, щоб не напружувати аудиторію, яка хоче розваг.

Дослідження «Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа у 2021 році» було виконано соціологічною компанією InMind на замовлення міжнародної неприбуткової організації Internews, що реалізує «Медійну програму в Україні» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Основна мета дослідження – вивчити звички українців, що стосуються споживання медіа, а також їхню довіру до медіа, оцінити рівень медіаграмотності та обізнаність населення щодо впровадження реформ в Україні. У липні-серпні цього року представники InMind опитали 4000 респондентів у 12 областях України. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.

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