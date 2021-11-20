До побачення, телебачення! Українців поглинають соцмережі
Українці все частіше отримують новини з соцмереж
Цьогорічне опитування USAID-Internews «Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа» зафіксувало остаточну перемогу в Україні соціальних мереж над телебаченням.
Лише 46% респондентів сказали, що дивляться ТБ, щоб отримувати новини, тоді як 63% використовували для цих цілей соцмережі. Для 19% українців соціальні мережі є єдиним джерелом інформації про події в країні та в світі, тоді як для телебачення цей показник складає 12%. (Таблиця 1.)
З моменту початку досліджень у 2015-му році соцмережі як джерело новин збільшили свою аудиторію на 12%, з 51% до 63%.
Інтернет-ЗМІ за цей час утримали свої позиції практично без змін, на рівні 47-48%.
Але інші «старі медіа» продовжують втрачати популярність.
Втрати телебачення просто катастрофічні – за для отримання нової інформації ТБ в 2021-му році дивилися 46%, а ось у 2015-му телеканали були майже монополістами – тоді 85% українців включали телевізор, щоб дізнатися новини.
За цей період аудиторія новин на радіо скоротилася більш, ніж в три рази, з 35% до 13%.
Газети і журнали втратили ще більш – заради отримання свіжої інформації в поточному році пресу читає 7% співгромадян, тоді як в 6 років тому цей показник був 31%. (Таблиця 2.)
За даними дослідників, онлайн-медіа та соціальні мережі є більш популярними серед українців у віці 18-35 років, тоді як українці віком від 46 років – телевізійна аудиторія.
Використання джерел інформації для отримання інформації залежить від часу доби та дня тижня: вдень та у будні новини споживаються «на ходу» через інтернет, а у вечірній час та у вихідні – вдома за допомогою телеканалів.
Якщо ж казати про лідерів серед лідерів, то найпопулярнішою новинною платформою залишається Facebook.
На диво абсолютно не користується популярністю Twitter – в цю мережу заходить, щоб дізнатися новини, лише 1% українців – стільки, ж як російська ВКонтакте.
Натомість месенджери Telegram та Viber займають доволі значну нішу: 20% та 13% відповідно. (Таблиця 3.)
Треба зазначити, що інформаційні повідомлення не є найбільш популярним контентом в Україні. Найчастіше дивляться українці і в старих, і в нових медіа розважальний контент. (Таблиця 4.)
Головні висновки, які ми можемо зробити з огляду на проведене дослідження, є такими:
- час телебачення як безальтернативного «володаря думок» електорату остаточно пішов,
- традиційні медіа, ТБ, але в першу чергу преса та радіо, будуть перетворюватися на мультимедійні портали, чи зникати,
- соціальні мережі остаточно стали джерелом інформації №1,
- медіа для українців все ж таки в першу чергу джерело розваг, а не інформації.
Ці відомості є дуже важливими для інвесторів, маркетологів, політтехнологів...
Все йде до того, що
- ми все більше реклами і маніпуляцій будемо бачити в соцмережах та месенджерах,
- просувати політиків та партії стануть більше через розважальний контент, ніж через інформаційні матеріали,
- політичні дискусії стануть все більше схожими на шоу, щоб не напружувати аудиторію, яка хоче розваг.
Дослідження «Ставлення населення до медіа та споживання різних типів медіа у 2021 році» було виконано соціологічною компанією InMind на замовлення міжнародної неприбуткової організації Internews, що реалізує «Медійну програму в Україні» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Основна мета дослідження – вивчити звички українців, що стосуються споживання медіа, а також їхню довіру до медіа, оцінити рівень медіаграмотності та обізнаність населення щодо впровадження реформ в Україні. У липні-серпні цього року представники InMind опитали 4000 респондентів у 12 областях України. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.