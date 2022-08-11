11 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день прийнято відвідувати церкву, де проходять урочисті молебні на знак вшанування пам’яті Святого Миколая

Сьогодні, 11 серпня, у світі відзначають День пісочниці (День кінетичного піску), а віряни вшановують Різдво Миколая Чудотворця.

День кінетичного піску

фото з відкритих джерел

Цієї середи святкують День кінетичного піску. Головна мета цього дня – популяризація безпечної та веселої альтернативи звичайному піску. Історія свята починається з 2020 року.

У цей день прийнято фотографуватись із кінетичним (живим або розумним) піском і публікувати знімки у соцмережах із гештегом #KineticSandDay.

Кінетичний пісок – це розвивальна іграшка для дітей. Пісок складається на 98% зі звичайного піску, та на 2% – зі силіконових масел. Головна відмінність від класичного піску – він не клеїться до шкіри та одягу, із нього легше ліпити фігури, а також він не містить речовин, у якому можуть розмножуватись бактерії.

Історія свята Різдво Миколая Чудотворця

фото з відкритих джерел

На відміну від більш відомих свят – «Дня Святого Миколая» 19 грудня (день смерті Святого Миколая) та «Весняного Миколая» 22 травня (день перенесення мощей святого в італійське місто Барі), – це свято довгий час було забутим у православній традиції.

Різдва Миколая Чудотворця було запроваджено у IX столітті разом із хрещенням Київської Русі. Під час правління Катерини І І у Російській імперії свято було скасоване, після чого про нього забули аж до ХХІ століття. У 2004 році Різдво Святителя Миколая Чудотворця було відновлене православною церквою.

Традиції та звичаї на Різдво Миколая Чудотворця

У цей день прийнято відвідувати церкву, де проходять урочисті молебні на знак вшанування пам’яті Святого Миколая. За народним уявленням, Миколай Чудотворець є одним з найбільш наближених до Бога, тож молитви до нього у цей день вважаються дуже ефективними, особливо для хворих та знедолених.

Різдво Святителя Миколая Чудотворця у давнину нагадувало про наближення осені. Доволі часто вранці цього дня можна було помітити туман, який віщував гарний врожай ячменя і вівса. Відсутність заморозків цього дня пророкувала теплий початок осені, а якщо овес зеленіє вдруге за сезон, то варто очікувати багато дощів восени.

Жителі сіл збирали гриби і горіхи. Знахарі в цей день ходили по дворах і читали змови від злодіїв і розбійників. Ще вірили, що вночі відьми приходять корів доїти, після чого тварини починають чахнути просто на очах. Щоб цього не сталося, хліва міцно замикали, а всередині вішали різні обереги (червоні шовкові стрічки, квіти соняшника, чортополох, кропиву).

Що не можна робити на Різдво Миколая Чудотворця:

Наші пращури вважали, що у цей день не можна давати в борг, а свої борги варто повернути.

Як і під час інших церковних свят, на Різдво Миколая Чудотворця не можна поратися в городі та саду, шити, в’язати, займатися прибиранням або пранням.

Категорично заборонено лаятися, особливо зі своїми близькими, адже цей день має бути призначено для духовного розвитку і бажано провести його у гармонії із собою та іншими людьми.

Прикмети та повір’я:

Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.

Ранковий туман – до поганого збору меду.

Якщо цілий день туман, то буде хороший урожай зернових культур.

Зелений овес – до дощової осені.

Багато ягід і горіхів – до холодної зими.

Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.

Іменини

11 серпня іменини святкують Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима.