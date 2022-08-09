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Кучма святкує день народження. Десять знакових цитат експрезидента

Надія Клочко
glavcom.ua
Кучма святкує день народження. Десять знакових цитат експрезидента
Леонід Кучма був президентом України з 1994 по 2004 рік
фото: president.gov.ua

Леонід Кучма відзначає 84-ий день народження

У понеділок, 9 серпня, другий президент України Леонід Кучма відзначає свій день народження. Йому виповнюється 84 роки. У день народження експрезидента «Главком» пропонує згадати його найяскравіші висловлювання.

На сьогоднішні Кучма – єдиний глава української держави, який пропрацював на цій посаді два терміни. У 2015-2018 і в 2019-2020 роках Кучма був головою контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Леонід Кучма у 1960 році здобув освіту інженера-механіка у галузі ракетної техніки на фізико-технічному факультеті Дніпровського університету. У 1960-1982 роках працював інженером, конструктором, а потім і помічником головного конструктора на «Байконурі». З 1982 по 1986 роки – перший заступник генерального конструктора КБ «Південне», а з 1986 по 1992 – генеральний директор ВО «Південний».

Політичну кар’єру Леонід Данилович почав у 1990 році – він став народним депутатом УРСР, був членом Комісії з питань оборони і державної безпеки.

У 1992-1993 роках був прем’єр-міністром, членом Ради національної безпеки. У 1994 році був обраний депутатом Верховної Ради другого скликання.

У липні 1994 року став президентом України. На цій посаді перебував до 2004 року.

На часи президентства Кучми також припала криза у відносинах з Росією. У 2003 році Росія розпочала будівництво дамби до українського острова Тузла. Ця подія стала найбільшою кризою російсько-українських відносин на той момент. Деякі експерти вважають, що конфлікт з приводу приналежності острова Тузла в Керченській протоці став репетицією війни проти України.

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Кучма про Україну, своє президентство та Путіна

  • «Коли я 1994 року прийшов, у нашій скарбниці хіба одні миші бігали»,
  • «Якби я їх за одне місце не тримав, вони б усю країну рознесли...»,
  • «Майже всі діячі з обох сторін прийшли в політику саме в «моє» десятиліття. Але це не означає, що для них усіх я є «хрещеним батьком»,
  • «Україна – не Росія»,
  • «Втрата території – це найгірше, що може бути для держави»,
  • «За незалежність завжди потрібно бути готовими платити. Коли потрібно – кров'ю. У більш спокійний час – можна грошима, якщо не вистачило політичної мудрості та економічного розрахунку»,
  • «Ось і ставиш собі питання: і кого ж ти, Леоніде Даниловичу, пустив у город?»,
  • «Повернулося назад ленінське чи сталінське гасло, по-моєму, ленінське, що кухарка може управляти державою. Ось у нас, на превеликий жаль, на багатьох щаблях влади – «кухарки»,
  • «Перш за все – не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін»,
  • «Путін хотів знищення української держави, а отримає наше друге народження».

Нагадаємо, раніше другий президент України Леонід Кучма зустрів початок війни у себе вдома в Києві і весь цей час нікуди не виїжджав. Каже, не хотів. 

Також раніше другий президент України Леонід Кучма оприлюднив звернення до українців з приводу війни в Україні, яку розв'язала Росія.

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Теги: Леонід Кучма

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