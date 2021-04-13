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    Скандал у Дубаї: 11 із 12 українських моделей повернулися до Києва (відео)

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    За словами представника МЗС, українські моделі отримали мінімальне з можливих покарань &ndash; їм заборонили в'їзд на територію ОАЕ - Скандал у Дубаї: 11 із 12 українських моделей повернулися до Києва (відео)
    За словами представника МЗС, українські моделі отримали мінімальне з можливих покарань – їм заборонили в'їзд на територію ОАЕ
    Фото скріншот

    Одна з українок прилетить з ОАЕ після одужання від Covid-19

    Сьогодні вночі, 13 квітня, до аеропорту «Бориспіль» прибув літак з Об'єднаних Арабських Еміратів на борту якого перебувало 11 з 12 депортованих українок, затриманих за участь в еротичній фотосесії.

    В однієї з прославлених «оголеною» фотосесією дівчат виявили коронавірус, тож вона повернеться на батьківщину після одужання. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. «Інша українка, у якої був діагностований Covid-19, буде депортована після одужання», – сказав Ніколенко.

    За словами представника МЗС, українські моделі отримали мінімальне з можливих покарань – їм заборонили в'їзд на територію ОАЕ, а могли взяти під варту на пів року і оштрафувати.

    Одна з моделей затриманих за фото в оголеному вигляді – візажистка Катерина Кащенко. В коментарі «Сьогодні» дівчина на запитання, що все-таки відбулося в ОАЕ повідомила: «Просто ню-фотографії, нічого іншого», – коротко відповіла вона.

    Катерина Кащенко
    Катерина Кащенко

    З рештою дівчат, що прилетіли у вівторок, поговорити не вдалося – всі вони від виду камер розбіглися. Щодо умов, в яких утримували дівчат в ОАЕ після затримання, то за її словами, вони були «жахливими».

    Нагадаємо, 3 квітня правоохоронні органи Об'єднаних Арабських Еміратів затримали групу дівчат, які голими фотографувалися на відкритому балконі готелю в елітному районі Дубаї Марина. Про скандал стало відомо після того, як очевидці з сусіднього хмарочоса виклали в соцмережі відповідне відео.

    Пізніше стало відомо, що серед дівчат, які влаштували оголену фотосесію на балконі готелю в Дубаї, були громадянки України.

    Теги: МЗС літак скандал мода и красота модель ОАЕ секс коронавірус
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