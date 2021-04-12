Україна домовляється з Еміратами про постачання 5 млн доз ковід-вакцини

Завод в ОАЕ має потужність виробництва близько 2 мільйонів доз на місяць

Еміратська компанія разом з китайським виробником «Сінофарм» налагодила виробництво інактивованої вакцини під назвою Hayat-Vax

Україна веде переговори з Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо постачання 5 млн доз вакцини від Covid-19. Мова йде про препарат китайської компанії Sinopharm. Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що з робочою поїздкою в ОАЕ перебуває делегація з участю віце-прем'єра, міністра реінтеграції Олексія Резнікова, голови Офісу президента Андрія Єрмака і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Також повідомляється, що пріоритетним для України є питання поставок вакцини від коронавірусу. Зокрема, еміратська компанія разом з китайським виробником «Сінофарм» налагодила виробництво інактивованої вакцини під назвою Hayat-Vax.

«На зустрічі обговорили можливість постачання до України як мінімум 5 млн доз вакцини. На сьогодні завод в ОАЕ має потужність виробництва близько 2 мільйонів доз на місяць. Для збільшення потужності планується побудувати новий завод, який запрацює до кінця 2021, а завдяки поетапій розробці він досягне потужності 200 млн доз на рік», - йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я назвало категорії українців, яких на щеплення від коронавірусу реєструють роботодавці. Вакцинують усіх медиків, військових на фронті, соціальних працівників, священнослужителів та людей старших 80 років.

Лише 1216 людей щеплено проти Covid-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні. Загалом 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії.

А от Індія встановила світовий рекорд за швидкістю Covid-вакцинації, оскільки наразі вже щеплено понад 100 мільйонів індійців.

Сусідня Польща підвела підсумки щеплення 5,5 млн громадян.



