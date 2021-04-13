МЗС РФ істерично відреагував на слова Зеленського про космос

Марія Захарова нахамила Зеленському через космос

Слова президента Володимира Зеленського про роль України для першого польоту людини в космос передбачувано викликали хамську реакцію Росії – навіть у День космонавтики речниця МЗС РФ Марія Захарова не стрималася, щоб не згадати уявних «українських неонацистів». Про це Захарова написала в своєму Facebook.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що українські конструктори відігравали ключову роль у реалізації радянської космічної програми.

«Романтична мрія, що стала стратегічним напрямком. Такими словами я б охарактеризував космічну галузь. 60 років тому відбувся перший політ людини в космос. Без зайвої скромності скажу, що без України він був би неможливим», – написав Зеленський.

«Зараз Україна входить до «клубу космічних держав» і посідає гідне місце серед 13 його учасників. Попри всі виклики, наші конструктори продовжують проектування та запуск супутників, пілотованих кораблів, орбітальних станцій», – продовжив президент.

Захарова не стрималася і істерично відповіла на слова президента України.

За її словами, українські ракетобудівники підкорюють космічні простори тільки «в мріях», а сама Росія «ніколи не ділила славу космічних перемог».

Слідуючи «темниками» Кремля, Захарова додала, що «найяскравішими здобутками сучасного київського режиму стали невгамовна злість, русофобія та реінкарнація націоналістичної ідеології з нацистською символікою».

Таку помилку з її боку можна пояснити тим, що вона просто не знає про те, що саме українські «Південмаш» і КБ «Південне» допомагають створювати космічні ракети США, Євросоюзу і Канаді.

Нагадаємо, 12 квітня відзначали День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації й космонавтики.

День працівників ракетно-космічної галузі України з'явився в 1997 році. У президентському указі Леоніда Кучми йшлося про те, що це свято вводиться «враховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України в наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки і впровадження високих космічних технологій в народне господарство...».