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    МЗС РФ істерично відреагував на слова Зеленського про космос

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    &nbsp;Марія Захарова істерично відреагувала на слова Зеленського про космос - МЗС РФ істерично відреагував на слова Зеленського про космос
     Марія Захарова істерично відреагувала на слова Зеленського про космос
    Фото: РИА «Новости»

    Марія Захарова нахамила Зеленському через космос

    Слова президента Володимира Зеленського про роль України для першого польоту людини в космос передбачувано викликали хамську реакцію Росії – навіть у День космонавтики речниця МЗС РФ Марія Захарова не стрималася, щоб не згадати уявних «українських неонацистів». Про це Захарова написала в своєму Facebook.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що українські конструктори відігравали ключову роль у реалізації радянської космічної програми.

    «Романтична мрія, що стала стратегічним напрямком. Такими словами я б охарактеризував космічну галузь. 60 років тому відбувся перший політ людини в космос. Без зайвої скромності скажу, що без України він був би неможливим», – написав Зеленський.

    «Зараз Україна входить до «клубу космічних держав» і посідає гідне місце серед 13 його учасників. Попри всі виклики, наші конструктори продовжують проектування та запуск супутників, пілотованих кораблів, орбітальних станцій», – продовжив президент.

    Захарова не стрималася і істерично відповіла на слова президента України.

    За її словами, українські ракетобудівники підкорюють космічні простори тільки «в мріях», а сама Росія «ніколи не ділила славу космічних перемог».

    Слідуючи «темниками» Кремля, Захарова додала, що «найяскравішими здобутками сучасного київського режиму стали невгамовна злість, русофобія та реінкарнація націоналістичної ідеології з нацистською символікою».

    Таку помилку з її боку можна пояснити тим, що вона просто не знає про те, що саме українські «Південмаш» і КБ «Південне» допомагають створювати космічні ракети США, Євросоюзу і Канаді.

    Нагадаємо, 12 квітня відзначали День працівників ракетно-космічної галузі України та Міжнародний день авіації й космонавтики.

    День працівників ракетно-космічної галузі України з'явився в 1997 році. У президентському указі Леоніда Кучми йшлося про те, що це свято вводиться «враховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України в наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки і впровадження високих космічних технологій в народне господарство...».

    Теги: МЗС Росія політ космос Україна президент
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