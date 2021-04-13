Кількість заражень Covid-19 у світі перевищила 136,6 млн

До країн із 10 млн і більше заражень Covid-19 належать США, Індія та Бразилія

Від ускладнень коронавірусної хвороби в світі померли 2,94 млн осіб

Кількість виявлених заражень коронавірусом у світі з початку пандемії на ранок 13 квітня становить 136 млн 663 тис. 803, передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані американського університету Джонса Гопкінса.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із Covid-19 захворювань зросла за останню добу до 2 млн 945 тис. 655, одужали понад 108 млн осіб.

До країн із 10 млн і більше заражень Covid-19 належать США, Індія та Бразилія.

Лідером за кількістю заражених та померлих залишаються США, де виявлено сумарно 31 млн 562 тис. 521 інфікованого COVID-19, зафіксовано 561 тис. 782 летальних випадків, вилікувалися понад 24 млн осіб.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків Covid-19 із початку пандемії становить 13 млн 689 тис. 453, кількість померлих – 171 тис. 58, одужали понад 12 млн людей.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 13 млн 517 тис. 808 хворих, із них померли 354 тис. 617 осіб, вилікувалися понад 11 млн.

Україна посідає 16 місце, де було зареєстровано 1 млн 925 тис. хворих.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок вівторка 379,7. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 733 людини, Індії – 123, Бразилії – 1 тис. 661.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання смертності від коронавірусу в світі.

30 березня ВООЗ випустила доповідь за підсумками поїздки в китайську Вухань з метою з'ясувати походження коронавірусу. У доповіді говориться, що пандемія – наімовірніше не результат витоку з лабораторії.

Точно встановити, де і коли з'явився коронавірус SARS-CoV-2, не вдалося. Як зазначалося раніше, зв'язок Covid-19 з ринком у Вухані не вдалося довести.

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