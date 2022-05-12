12 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Багато хрущів – до посушливих днів

Сьогодні, 12 травня, триває 78 день повномасштабної війни з Росією.

Також сьогодні відзначається:

Міжнародний день медичної сестри і медбрата

Щорічно 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри. Сьогодні є привід ще раз подякувати і привітати представниць і представників однієї з найгуманніших професій.

Медичні сестри – це фахівці, які отримали початкову медичну освіту і виконують розпорядження лікаря або фельдшера по догляду за хворими, це обов'язкові помічники лікарів, адже саме вони протягом всього терміну лікування безпосередньо працюють із пацієнтом.

День екологічної освіти

Екологія (з давньогрецької – «будинок, житло») – наука про існування живих організмів на планеті. Щоб підкреслити важливість екологічних знань для розвитку людства і сформувати екологічну культуру населення, засноване міжнародне свято. Свято виникло в 1991 році. Його мета – ознайомити жителів планети з екологічними проблемами і залучити до їх рішень.

День екологічної освіти закликає задуматися над тим, як уберегти екологію і не допустити катастрофи. У програмі природоохоронної освіти беруть участь туристичні і спеціальні організації, спортивні клуби, які поширюють знання з охорони природи і її відновленню.

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми

Україна стала членом ЮНЕСКО

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО або UNESCO) є міжнародною організацією, спеціалізованою установою Організації Об’єднаних Націй, у співпраці членів-держав у галузі освіти, науки, культури, сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвитку національної культури, охорони пам’яток культури тощо. Україна стала її членом 12 травня 1954 року.

Яке релігійне свято

Народне свято Дев'ять цілителів відзначається 12 травня (за старим стилем – 29 квітня). У церковному календарі це дата вшанування пам'яті дев'яти мучеників Кизичеських: Феогніда, Руфа, Антіпатра, Феостіха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія і Філімона.

Історія

До кінця III століття в місті Кизик, що в Малій Азії, переважала влада язичників. Християни покидали місто або проводили служби та зустрічі таємно. Одного разу дев'ять справжніх християн різного віку і статусу зійшлися в Кизиці і відкрито виступили проти язичників. Вони стали проповідувати віру в Христа.

За рішенням володаря міста їх заарештували і віддали на муки. Але вони не відкинули Ісуса, не принесли жертви ідолам і не зрадили свою віру. За це їх обезголовили і поховали за межами міста.

На початку IV століття, коли гоніння на православних християн припинилися, в честь святих мучеників побудували храм і перенесли туди їх останки. У святих мощів відбулося не одне чудо: хворі одужували, схиблені знаходили розум.

Традиції та обряди

У цей день моляться дев'яти мученикам про зцілення від фізичних захворювань, позбавлення від епідемій.

Вимовляють спеціальну промову від дев'яти бід. Люди вірять, що вона здатна захистити і вилікувати людину від різних хвороб.

У це свято збирають трави і готують настої з цілющих рослин. Одна з легенд говорить, що одного разу Бог накреслив на піску людський силует. В ту ж мить з'явився диявол і проткнув в ньому безліч ран-дірочок, кожна з яких означала будь-яку хворобу. Тоді Бог створив 11 трав і наділив їх силою виліковувати 77 хвороб.

Що не можна робити сьогодні

Не потрібно в цей день ділитися з оточуючими своїми планами на майбутнє. Порушуючи заборону, пам'ятайте – вони так не зможуть втілитися в життя. Не можна прибирати пил з меблів, особливо з високих шаф.

У цей день не варто заздрити людям, з'являється ризик серйозної хвороби.

Люди не просівали борошно, щоб зберегти хороший зір до старості.

Народні прикмети

Вивільга кричить, і її крик схожий на котячий – скоро піде дощ.

Мурахи терміново перебираються на сухий твердий ґрунт – чекай затяжних злив.

Багато хрущів – до посушливих днів.

Щоб додати і зберегти здоров'я на рік, потрібно рівно опівдні стати на дорозі і повернутися обличчям до теплого вітру.

Іменини

12 травня іменини відзначають Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.