14 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Юстина

У цей день спостерігали за сходом сонця, щоб передбачити майбутній урожай

Православна церква 14 червня вшановує пам'ять двох святих з одним ім'ям Юстин: Устина Філософа і Устина Римського. У народі день назвали Устинов. Жінки повинні в цей день бути поруч зі своїми чоловіками, за повір'ям, Устин віддячить за це і ніколи не розлучить подружжя. Також часто у цей день ходять в ліс за цілющими травами

Традиції та звичаї на Устинів день

Вважалося, що 14 червня не можна працювати на городі, інакше незабаром трапиться пожежа. Тому казали: «На Устина не городи тину».

Свої обряди 14 червня були також у дівчат. Наприклад, якщо дівчині потрібно було позбутися уваги занадто нав’язливого хлопця, то потрібно було зірвати гілку верби і застромити її між своїми слідами і слідами небажаного залицяльника.

Для 14 червня існує красива сімейна традиція: вечір цього дня слід провести наодинці з коханою людиною, тоді у сім’ї буде щастя.

Якщо людина народжувалася 14 червня, казали, що її захищає дерево інжир. Такі люди, часто є неймовірно сильними особистостями, які незалежні у своїх судженнях, добре освічені і володіють великою кількістю талантів. При першому знайомстві ці люди не справляють особливого враження і не виділяються з натовпу. Однак згодом їх якості розкриваються повною мірою. Вимогливі до затишку, тепла і порядку.

Відрізняються ті, хто народився 14 червня, щедрістю. Люблять, щоб все в житті відбувалося за планом, придуманим тільки ними, з-за чого дуже часто відчувають розчарування та апатію. Люди, народжені 14 червня, не можуть жити в самоті, потребують догляду і спілкуванні. Бувають образливими, але самі від цього абсолютно не страждають і не вважають це недоліком. Дуже тепло ставляться до людей і тварин.

Що сьогодні не можна робити

В Устинів день забороняється ставити паркан – може статися пожежа.

Сон з 13 на 14 червня виповниться тоді, коли ви про нього забудете. Тож не згадуйте про побачене.

Ще у цей день дівчатам не бажано розплітати коси та носити розпущене волосся.

Також сьогодні не варто лінуватися чи ігнорувати трудові обов'язки, а ще не можна вживати алкоголь.

Іменини

Православні: Віра, Гаврило, Павло.

Католицькі: Ельвіра, Валерій, Василь.

Народні прикмети на Устинів день 14 червня: