Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 14 червня



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Максимальна температура повітря вдень досягне 31 градуса тепла

У неділю, 14 червня, в Україні очікується дощова погода та незначне зниження температури.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 14 червня в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози, (вночі у північних та східних областях місцями), в західних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі.

Так, в центральних і північних регіонах вдень стовпчики термометрів нарешті опустяться нижче 30 градусів, до 25-29, вночі спека ще трохи спаде – до +18...+21 градуса.

На сході прогнозують від 26 до 31 градуса вдень та 18-21 градуси вночі. На півдні максимальна температура складе +29 градусів удень, а вночі від +18 до +21.

У західних областях денна температура збережеться на рівні +22...+25 градусів, вночі – 13-16 градусів

У Києві 14 червня також буде дощ з грозою. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в окремих районах можливий град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 24-26°.