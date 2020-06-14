  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 14 червня

    • Розсилка
    Україну накриють дощі та грози: прогноз погоди на 14 червня

    Максимальна температура повітря вдень досягне 31 градуса тепла

    У неділю, 14 червня, в Україні очікується дощова погода та незначне зниження температури.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, 14 червня в Україні пройдуть короткочасні дощі, грози, (вночі у північних та східних областях місцями), в західних та центральних областях подекуди град і шквали 15-20 м/с, в Карпатах значні дощі.

    Так, в центральних і північних регіонах вдень стовпчики термометрів нарешті опустяться нижче 30 градусів, до 25-29, вночі спека ще трохи спаде – до +18...+21 градуса.

    На сході прогнозують від 26 до 31 градуса вдень та 18-21 градуси вночі. На півдні максимальна температура складе +29 градусів удень, а вночі від +18 до +21.

    83182002_2616425715275677_6550463469735256550_n

    У західних областях денна температура збережеться на рівні +22...+25 градусів, вночі – 13-16 градусів 

    У Києві 14 червня також буде дощ з грозою. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень в окремих районах можливий град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 24-26°. 

    прогноз погоди спека Укргідрометцентр повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ