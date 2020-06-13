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    Суспільство

    13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    13 червня відзначається Міжнародний день поширення інформації про альбінізм - 13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    13 червня відзначається Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

    Іменини сьогодні святкують Полікарп, Роман, Христина, Антон і Люціан

    13 червня відзначається день Єремія Распрягальніка. У цей період зазвичай закінчується сезон посіву в полях, а тому пора розпрягати коней і давати їм відпочинок.

    Православна церква сьогодні шанує пам'ять святого Єрма - одного з сімдесяти апостолів. Єрма займав пост єпископа в Філіппополі Фракійському і зазнав безліч гонінь з боку язичників, проповідуючи християнську віру.

    З незвичайних свят сьогодні відзначається Міжнародний день джина і Міжнародний день поширення інформації про альбінізм - генетичної особливості, при якій волосся і шкіра людини не фарбуються в який-небудь колір, залишаючись суто білими. Люди з альбінізмом часто схильні до захворювань шкіри і зору.

    Народні прикмети на 13 червня:

    • якщо на Єремієв красиво кує зозуля, влітку буде хороша погода,
    • дощ на Єремієв обіцяє убогий урожай,
    • якщо на вечір збирається роса, будуть спекотні дні.

    Що не можна робити 13 червня:

    • працювати по дому і в саду;
    • затівати сварки;
    • давати в борг - до грошових неприємностей;
    • виносити сміття - до бідності.

    У кого іменини 13 червня?

    Іменини сьогодні святкують Полікарп, Роман, Христина, Антон і Люціан.

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