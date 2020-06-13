13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Іменини сьогодні святкують Полікарп, Роман, Христина, Антон і Люціан
13 червня відзначається день Єремія Распрягальніка. У цей період зазвичай закінчується сезон посіву в полях, а тому пора розпрягати коней і давати їм відпочинок.
Православна церква сьогодні шанує пам'ять святого Єрма - одного з сімдесяти апостолів. Єрма займав пост єпископа в Філіппополі Фракійському і зазнав безліч гонінь з боку язичників, проповідуючи християнську віру.
З незвичайних свят сьогодні відзначається Міжнародний день джина і Міжнародний день поширення інформації про альбінізм - генетичної особливості, при якій волосся і шкіра людини не фарбуються в який-небудь колір, залишаючись суто білими. Люди з альбінізмом часто схильні до захворювань шкіри і зору.
Народні прикмети на 13 червня:
- якщо на Єремієв красиво кує зозуля, влітку буде хороша погода,
- дощ на Єремієв обіцяє убогий урожай,
- якщо на вечір збирається роса, будуть спекотні дні.
Що не можна робити 13 червня:
- працювати по дому і в саду;
- затівати сварки;
- давати в борг - до грошових неприємностей;
- виносити сміття - до бідності.
У кого іменини 13 червня?
Іменини сьогодні святкують Полікарп, Роман, Христина, Антон і Люціан.