13 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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13 червня відзначається Міжнародний день поширення інформації про альбінізм

Іменини сьогодні святкують Полікарп, Роман, Христина, Антон і Люціан

13 червня відзначається день Єремія Распрягальніка. У цей період зазвичай закінчується сезон посіву в полях, а тому пора розпрягати коней і давати їм відпочинок.

Православна церква сьогодні шанує пам'ять святого Єрма - одного з сімдесяти апостолів. Єрма займав пост єпископа в Філіппополі Фракійському і зазнав безліч гонінь з боку язичників, проповідуючи християнську віру.

З незвичайних свят сьогодні відзначається Міжнародний день джина і Міжнародний день поширення інформації про альбінізм - генетичної особливості, при якій волосся і шкіра людини не фарбуються в який-небудь колір, залишаючись суто білими. Люди з альбінізмом часто схильні до захворювань шкіри і зору.

Народні прикмети на 13 червня:

якщо на Єремієв красиво кує зозуля, влітку буде хороша погода,

дощ на Єремієв обіцяє убогий урожай,

якщо на вечір збирається роса, будуть спекотні дні.

Що не можна робити 13 червня:

працювати по дому і в саду;

затівати сварки;

давати в борг - до грошових неприємностей;

виносити сміття - до бідності.

У кого іменини 13 червня?

Іменини сьогодні святкують Полікарп, Роман, Христина, Антон і Люціан.