На Афоні почалася сильна лісова пожежа



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Фронт пожежі становить 70-80 гектарів. Інтенсивність вогню знизилася

Вогонь не загрожує жодному монастирю

Грецькі пожежники гасять лісову пожежу на горі Афон, проте вогонь не загрожує жодному монастирю. Про це повідомило в суботу Афінське Македонське агентство новин (AMNA).

За його словами, ситуація з пожежею, що виникла в п’ятницю в сосновому лісі в важкодоступному гірському районі, покращилася. З ранку ліквідацією полум’я займаються 59 пожежних на 20 спецмашинах, три групи піших підрозділів, з повітря воду на осередки вогню скидають два пожежних літаки і вертоліт. Підведена також землерийна техніка. Вогонь не загрожує і самому ближньому до нього монастирю Хиландар.

«Якщо все піде добре і погодні умови, які в даний час переважають у цьому районі, не зміняться, то не виключено, що пожежу буде взято під контроль в другій половині дня» – заявив агентству глава департаменту цивільного захисту регіону Центральна Македонія Бабіс Стергіадіс.

«Фронт пожежі становить 70-80 гектарів. Інтенсивність вогню знизилася. Горить лісовий масив на мисі Арапіс. Жодному монастирю вогонь не загрожує», – підкреслив Стергіадіс. Пожежні припускають, що причиною загоряння стала блискавка.

Останнім часом в Греції встановилася спекотна погода, часом дме сильний вітер. Через це в різних районах країни виникають невеликі лісові пожежі, які швидко локалізують пожежні. В суботу знову виникла лісова пожежа поблизу міста Аспропиргос поблизу від Афін на тому місці, де вже було загашено пожежу в п’ятницю.