15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У цей день не можна піднімати предмети, які знайдете на землі, в тому числі і гроші
15 грудня в Україні відзначають День працівників суду. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого пророка Авакума. У народі дату називають День Авакума.
День працівника суду України
Починаючи з 2000 року в Україні відзначають День працівників суду – дата була встановлена 8 грудня Указом президента Леоніда Кучми № 1318/2000.
Дата цього свята вибрана не випадково: саме в цей день у 1917 році в Українській Народній Республіці було створено найвищий судовий орган – Генеральний Суд. Перше засідання Генерального Суду відбулося 15 січня 1918 року, а от апеляційні суди розпочали виконання своїх обов’язків лише наприкінці квітня 1918 року.
Починаючи з лютого-березня 1918 року, на території України діяли й військово-революційні та військові суди. Найвищий суд УНР складався з трьох департаментів: адміністративного, цивільного та карного, голови яких підпорядковувалися Найвищому судді. Таким чином, не дивлячись на досить незначний час існування Центральної Ради, в Україні була створена власна судова система і велася робота, спрямована на забезпечення утвердження судової влади.
Сучасну судову систему України складають: Конституційний Суд, який розв'язує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, дає офіційне тлумачення норм Конституції і законів України; суди загальної юрисдикції, які утворюються, як правило, за територіальним принципом і які розглядають всі цивільні і кримінальні справи та справи про адміністративні правопорушення; арбітражні суди, що розглядають справи стосовно господарських правовідносин. Вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.
Яке сьогодні релігійне свято
У церкві 15 грудня вшановується пам’ять пророка Авакума, який є восьмим з 12 апостолів. Відомостей про його життя збереглося не дуже багато. Згідно з переказами, Авакум жив під час взяття Єрусалиму і тільки два роки не дожив до того моменту, як євреї повернулися з єгипетського полону.
Також є історія про те, що саме Авакум приносив їжу пророку Даниїлу, котрий був кинутий у рів разом з левами. Відомою є книга пророцтв, написана Аввакумом, що складається з трьох частин.
Традиції та звичаї дня
У юних незаміжніх дівчат на Русі було прийнято 15 грудня влаштовувати тихі посиденьки, на яких не веселилися і не бенкетували, а вишивали і розповідали по черзі життєві історії.
У сімейних жінок у цей день турботи були інші – своїх чад від нічного плачу і безсоння зцілювали за допомогою народних ритуалів і змов.
Що не можна робити
- У цей день не можна піднімати предмети, які знайдете на землі, в тому числі і гроші. Разом з такою знахідкою в будинок можна принести чужі біди і нещастя.
- Не варто ділитися своїми секретами і планами на майбутнє. Також категорично заборонено розповідати таємниці, які вам довірили інші люди.
- Не рекомендується лінуватися і закидати вже розпочаті справи.
- Не можна стригти нігті і робити манікюр. Вважається, що так можна вкоротити віку. З цієї ж причини краще не обрізати волосся.
- У цей день матері відганяли від своїх дітей недуги. Щоб позбавити малюка хвороби, його рано вранці брали на руки та читали спеціальні молитви.
- Сьогодні не варто поширювати негативні думки – це спричинить низку поганих подій.
Народні прикмети
- Якщо день непогожим видався, то така погода протримається до 30 січня (до дня Антона-Перезимника)
- Багато снігу 15 грудня – буде багатий сінокіс в наступному році
- Якщо людина народилася на Авакума, то в якості оберега варто носити бурштин
- Навколо місяця 15 грудня видно темний круг – буде заметіль
- Півень в мороз співає – чекай потепління
- Кури сідають на сідало рано – будуть морози. Якщо ж птахи ляскають крилами і вертять хвостами – чекай хуртовини
- Гусак голову під крило сховав – чекай морозів
- Кішка 15 грудня спить весь день – буде холоднеча
- Яскраві зірки віщують наступ сильних морозів
- Каркають ворони – прикмета до того, що заметіль буде
- Чим красивіші візерунки на вікнах, тим пишніше буде зелень навесні.
Іменини
15 грудня День ангела імені відзначають: Маргарита, Андрій, Афанасій, Борис, Володимир, Іван, Кирило, Марія, Матвій, Мірра, Микола, Сергій, Степан, Тамара.