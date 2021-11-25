Скільки днів будемо відпочивати на Новий рік та Різдво

А в перший тиждень січня українці будуть працювати лише 3 дні

Перший вихідний українці отримають наприкінці грудня на Різдво

Традиційно в Україні на новорічні свята, які уже не за горами, запроваджуються додаткові вихідні дні. 2022 року неробочих днів буде не так багато, як хотілося б. Але шанс відпочити таки випаде.

Перший вихідний українці отримають наприкінці грудня на Різдво. Свято народження Христа випадає на суботу 25 грудня, тому вихідний переноситься на наступний робочий день – понеділок 27 грудня. Таким чином українці відпочиватимуть три дні поспіль – з 25 до 27 грудня.

Наступні вихідні також будуть подовженими на честь Нового року. 1 січня випадає на суботу, тому неробочий день знову перенесуть на понеділок. Неробочими будуть дні з 1 до 3 січня.

Також 7 січня Різдво відзначать православні християни. У 2022 році воно випадає на п'ятницю, так що вихідний не переводиться. Таким чином вихідні на Різдво триватимуть з 7 до 9 січня. А в перший тиждень січня ми будемо працювати лише 3 дні.

фото: ranok.ictv.ua

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України у 2022 році переніс робочі дні з 7 на 12 березня та з 27 червня на 2 липня. Таким чином на 8 березня і День Конституції буде по чотири вихідних поспіль.

До слова, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята – Дня Української державності.

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