«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на свята: розклад

У зв'язку з підвищеним попитом на «лижні» напрямки, «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди

Додаткові поїзди курсуватимуть на новорічні та різдвяні свята

«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди, які курсуватимуть на новорічні та різдвяні свята, та подовжила кілька рейсів. Про це сьогодні повідомляє пресслужба перевізника.

«У зв'язку з підвищеним попитом на «лижні» напрямки, «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди, збільшує періодичність, додає більше вагонів і продовжує маршрути окремих рейсів на найпопулярніших напрямках», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Додаткові поїзди до новорічних та різдвяних свят:

№235/236 Київ-Ужгород відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 10 січня, крім 31 Грудня. Зворотно – з 24 грудня по 11 січня, крім 31 грудня;

№249/250 Київ-Івано-Франківськ, Чернівці відправлятиметься з Києва з 23 грудня по 11 січня, крім 31 грудня. Зворотно – з 24 грудня по 12 січня, крім 31 грудня;

№259/260 Суми, Київ-Ворохта відправлятиметься через день із Сум з 24 грудня по 10 січня. Зворотно – з 25 грудня по 11 січня;

№123/124 Київ-Одеса відправлятиметься з Києва 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня. Зворотно – 29, 30 грудня та 2, 3, 8, 9 січня;

№211/212 Харків-Львів відправлятиметься через день з Харкова з 24 грудня по 10 січня. Зворотно – з 25 грудня по 11 січня;

№167/168 Львів-Одеса відправлятиметься зі Львова 29, 30 грудня та 3, 9 січня. Зворотно – 29, 30 грудня та 3, 9 січня;

№238/237 Одеса-Ужгород відправлятиметься через день з Одеси з 24 грудня по 9 січня. Зворотно – з 25 грудня по 10 січня;

№201/202 Ковель-Київ відправлятиметься з Ковеля 23, 27 грудня та 2, 9 січня. Зі столиці – 24, 30 грудня та 5 січня;

№197/198 Ковель-Київ відправлятиметься з Ковеля 30 грудня та 3, 9 січня. Зі столиці – 30 грудня і 3, 9, 10 січня.

Розклад подовжених маршрутів:

№75/76 Кривий Ріг-Київ до Хмельницького;

№779/780 Суми-Київ до Вінниці;

№57/58 Київ-Яремча до Ворохти.

Також збільшено періодичність курсування поїзда № 757/758 Київ-Могилів-Подільський. У період новорічних свят склад відправлятиметься зі столиці 27, 30 грудня і 3 січня. Зворотно – 28, 31 грудня та 4 січня.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає «Лижний експрес» на зимові свята.

Також «Укрзалізниця» по-новому формуватиме ціни на квитки.