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    У Ватикані запалала вогнями різдвяна ялинка (фото, відео)

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    Різдвяні символи перебуватимуть на площі Святого Петра до неділі, 9 січня - У Ватикані запалала вогнями різдвяна ялинка (фото, відео)
    Різдвяні символи перебуватимуть на площі Святого Петра до неділі, 9 січня
    фото: vaticannews.va

    Дерево заввишки 28 метрів доправили до Ватикану з північного регіону Італії

    Різдвяна ялинка Ватикану та вертеп на площі Святого Петра засяяли яскравими різдвяними вогнями. Про це пише Vatican News.

    Відомо, що 113-річне дерево – ялинка заввишки 28 метрів – доправили до Ватикану з Доломітових Альп – північного регіону Італії Трентіно.

    Ялинка прикрашена 600 дерев'яними прикрасами, виготовленими вручну майстрами, та освітлена лампами з низьким енергоспоживанням.

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    У Ватикані запалала вогнями різдвяна ялинка (фото, відео)
    У Ватикані запалала вогнями різдвяна ялинка (фото, відео)
    У Ватикані запалала вогнями різдвяна ялинка (фото, відео)
    У Ватикані запалала вогнями різдвяна ялинка (фото, відео)
    У Ватикані запалала вогнями різдвяна ялинка (фото, відео)
    У Ватикані запалала вогнями різдвяна ялинка (фото, відео)
    Фото: vaticannews.va

    Також на площі Святого Петра встановили традиційний вертеп, який є подарунком Перу та складається з більш ніж 30 фігурок у традиційних андських костюмах. Вони виконані з кераміки, дерева та скловолокна. Ще один вертеп розмістили у залі аудієнцій імені Павла VI.

    Різдвяні символи перебуватимуть на площі Святого Петра до неділі, 9 січня 2022 року, – свята Хрещення Господнього, яким завершується різдвяний період.

    Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

    Раніше повідомлялося, що в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

    У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.

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    Теги: саміт Папа Римський свята хрещення ялинка Перу
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    У Ватикані запалала вогнями різдвяна ялинка (фото, відео)