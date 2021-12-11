У Ватикані запалала вогнями різдвяна ялинка (фото, відео)

Різдвяні символи перебуватимуть на площі Святого Петра до неділі, 9 січня

Дерево заввишки 28 метрів доправили до Ватикану з північного регіону Італії

Різдвяна ялинка Ватикану та вертеп на площі Святого Петра засяяли яскравими різдвяними вогнями. Про це пише Vatican News.

Відомо, що 113-річне дерево – ялинка заввишки 28 метрів – доправили до Ватикану з Доломітових Альп – північного регіону Італії Трентіно.

Ялинка прикрашена 600 дерев'яними прикрасами, виготовленими вручну майстрами, та освітлена лампами з низьким енергоспоживанням.

Також на площі Святого Петра встановили традиційний вертеп, який є подарунком Перу та складається з більш ніж 30 фігурок у традиційних андських костюмах. Вони виконані з кераміки, дерева та скловолокна. Ще один вертеп розмістили у залі аудієнцій імені Павла VI.

Різдвяні символи перебуватимуть на площі Святого Петра до неділі, 9 січня 2022 року, – свята Хрещення Господнього, яким завершується різдвяний період.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.

У вересні Папа Римський і Вселенський Патріарх зустрілися в Угорщині. Перед цим глави Римо-католицької церкви, Східної православної церкви і Англіканської спільноти виступили зі спільною заявою, закликавши світ до рішучих дій з порятунку від глобального потепління та боротьби з соціальною нерівністю.