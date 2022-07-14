Посольство США дало інструкцію для своїх громадян

Ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною

Американське диппредставництво випустило термінове повідомлення для громадян США в Україні

Посольство США в Україні увечері 14 липня випустило термінове попередження для своїх громадян та закликало їх негайно покинути територію України. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті посольства.

«Ситуація з безпекою по всій Україні залишається непередбачуваною через військові атаки Росії, активні бойові дії в країні та невизначені умови безпеки. Посольство США закликає громадян США не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно залишити країну, використовуючи доступні приватно варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно», – йдеться у повідомленні.

Диппредставництво також закликає громадян США уникати масових зборів та організованих заходів, «оскільки вони можуть стати мішенню для російських військових у будь-якій точці України, включаючи її західні регіони».

У повідомленні наголошується, що ситуація з безпекою на всій території України є вкрай нестабільною, і умови можуть погіршитися без попередження.

Крім того, в американському дипломатичному відомстві опублікували інструкцію на випадок ракетного обстрілу. Там говориться наступне:

якщо ви чуєте гучний вибух або вмикаються сирени, негайно шукайте укриття, якщо в будинку або будівлі, перейдіть на самий нижній рівень конструкції з найменшою кількістю зовнішніх стін, вікон і прорізів;

якщо ви перебуваєте на вулиці, негайно шукайте укриття в міцній конструкції, якщо це неможливо, ляжте і закрийте голову руками;

майте на увазі, що навіть якщо летить ракета або дрон будуть перехоплені, уламки, що падають, становлять значний ризик;

після обстрілу тримайтеся подалі від будь-яких уламків і стежте за офіційними вказівками в основних новинних агентствах.

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