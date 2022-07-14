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  4. ЗСУ показали уламки збитих біля Вінниці ракет (фото)
рус
    Події в Україні

    ЗСУ показали уламки збитих біля Вінниці ракет (фото)

    ЗСУ показали уламки збитих біля Вінниці ракет (фото)
    фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

    Знищено дві з п'яти ракет морського базування типу «Калібр»

    Українські сили ППО збили дві ракети, якими окупанти атакували сьогодні Вінницю. Пізніше були знайдені їхні уламки. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

    Зазначається, що уламки двох ворожих ракет знайшли біля міста.

    «Знищено дві з п'яти ракет морського базування типу «Калібр». На жаль, тільки дві», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

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    ЗСУ показали уламки збитих біля Вінниці ракет (фото)
    ЗСУ показали уламки збитих біля Вінниці ракет (фото)
    ЗСУ показали уламки збитих біля Вінниці ракет (фото)

    Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

    Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

    Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

    Також ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк. Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

    Теги: росія окупанти ЗСУ ДСНС війна Вінниця Україна ракета окупація #stoprussia
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    ЗСУ показали уламки збитих біля Вінниці ракет (фото)