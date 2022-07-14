ЗСУ показали уламки збитих біля Вінниці ракет (фото)

Знищено дві з п'яти ракет морського базування типу «Калібр»

Українські сили ППО збили дві ракети, якими окупанти атакували сьогодні Вінницю. Пізніше були знайдені їхні уламки. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що уламки двох ворожих ракет знайшли біля міста.

«Знищено дві з п'яти ракет морського базування типу «Калібр». На жаль, тільки дві», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Також ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк. Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.