15 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15 серпня відзначається День археолога
Сьогодні не можна використовувати тварин для роботи
15 серпня відзначаються такі свята:
- День археолога
- Всесвітній день бездомних тварин
- Успіння Пресвятої Богородиці
- Степан-сінник
Народні прикмети на 15 серпня:
- Яка з ранку погода - так буде наступні шість тижнів.
- Йде дощ - буде хороший урожай.
- Дує північно-східний вітер - урожай зернових буде поганим.
- Молодий місяць - до дощової погоди, зростаючий місяць - до посушливої.
- Павуки плетуть маленьку павутину - до дощу.
- Жаби голосно квакають - до дощу.
- Кішки стіни кігтями скребуть - до негоди. У цей день немає сенсу йти на риболовлю.
Що не рекомендується робити 15 серпня:
Використовувати тварин для роботи. Інших серйозних заборон на сьогодні немає.
У кого іменини 15 серпня?
Іменини сьогодні святкують Василь, Степан.