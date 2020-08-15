  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    15 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    15 серпня відзначається День археолога - 15 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    15 серпня відзначається День археолога

    Сьогодні не можна використовувати тварин для роботи

    15 серпня відзначаються такі свята:

    • День археолога
    • Всесвітній день бездомних тварин
    • Успіння Пресвятої Богородиці
    • Степан-сінник

    Народні прикмети на 15 серпня:

    • Яка з ранку погода - так буде наступні шість тижнів.
    • Йде дощ - буде хороший урожай.
    • Дує північно-східний вітер - урожай зернових буде поганим.
    • Молодий місяць - до дощової погоди, зростаючий місяць - до посушливої.
    • Павуки плетуть маленьку павутину - до дощу.
    • Жаби голосно квакають - до дощу.
    • Кішки стіни кігтями скребуть - до негоди. У цей день немає сенсу йти на риболовлю.

    Що не рекомендується робити 15 серпня:

    Використовувати тварин для роботи. Інших серйозних заборон на сьогодні немає.

    У кого іменини 15 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Василь, Степан.

    свята урожай вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ