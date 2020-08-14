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    Суспільство

    Медовий Спас: традиції, історія свята і заборони

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    Медовий Спас: традиції, історія свята і заборони

    14 серпня, православні християни святкують Перший Спас

    14 серпня православні християни святкують Медовий спас або Маковія. Медовий Спас - перший з трьох існуючих. Далі йдуть Яблучний і Горіховий

    Православні 14 серпня, вшановують пам'ять відразу трьох відомих святинь: Животворящого Хреста Господнього, Образа Спасителя і Ікони Володимирської Божої Матері.

    У день Маковія починається Успенський піст, який завершиться рівно через два тижні, 28 серпня, якраз на свято Успіння Пресвятої Богородиці. А значить, починаючи з Медового Спаса важливо дотримуватися заборон в раціоні: не можна їсти м'ясо, молоко і похідні продукти, рибу, яйця, а в деякі дні навіть гарячу варену їжу і рослинне масло.

    З 14 серпня починається період Спасівки. У цей час прийнято допомагати оточуючим, особливо тим, хто цього потребує.

    Історія свята

    Свято прийшло до нас з Візантії, де з'явився в IX столітті. Вважають, що історія свята почалася в Константинополі, коли в місті бушувала страшна епідемія.

    Щоб зупинити хворобу, з храму Святої Софії винесли частину хреста, на якому був розп'ятий Син Божий, і освятили ним все водойми і колодязі. Сталося диво - епідемія пішла з Константинополя.

    Саме тому свято Медовий Спас ще називають Спасом на воді. У цей день проводиться освячення води в церквах, а також йдуть хресні ходи до водойм.

    Традиції

    До церкви несуть освячувати «маковійчики» - букет з польових квітів, м'яти, чебрецю та любистку, чорнобровців і волошок з обов'язковим додаванням макових головок. «Маковійчики»-обереги тримали в будинку до весни, щоб захистити сім'ю від біди, а зернятка маку сипали перед вхідними дверима, щоб недоброзичливці і за поріг не входили. Обов'язково букети повинна робити тільки жінка.

    Також в храмах освячували воду і мед. Його після освячення залишали як милостиню в церкви. Є приказка: «На Медовий Спас і жебрак медок спробує». Але перед цим треба самому з'їсти ложку меду, запити трьома ковтками освяченої води, і хвороби не страшні.

    Вдома господині готували пироги, млинці або вареники - з маковою начинкою, але пісні.

    Освячення колодязів. Це дуже давній звичай наших предків. Він сходить ще до язичницьких вірувань в живу силу води. Біля колодязя повинні стояти застелені святковими скатертинами два столи: на одному хліб-сіль і запалена свічка, на другому - свічка, свята вода і коливо (кутя). Після посвяти хлопці обсаджували джерело деревами, або встромляли поряд свіжі гілочки.

    Що можна і не можна класти в кошик для освячення в храмі

    З давніх часів люди обов'язково купують або роблять своїми руками спеціальний кошик для того, щоб в ній носити продукти на освячення до церкви. Згідно з традиціями, він обов'язково повинен використовуватися тільки для походу до церкви, а також повинен бути красивим.

    У святковому кошику на медовий спас повинні бути такі продукти:

    • продукти бджільництва, і це може бути мед або стільники, адже вони символізують достаток;
    • хлібобулочні вироби, які є символом сім'ї та дому;
    • хрін символізує те, що людина стійко несе свою віру;
    • сіль є символом того, що людину не лякають життєві труднощі.

    Продукти харчування й предмети, які не варто класти в кошик для освячення в храмі:

    • не можна класти міцні алкогольні напої, адже дозволяється освячувати в церкві на будь-яке свято тільки кагор;
    • м'ясні продукти також під забороною, так як саме з цього дня починається Успенський піст, який забороняє їсти такі продукти;
    • гроші та інші матеріальні цінності.

    Згідно з церковними традиціями всі освячені продукти необхідно обов'язково з'їсти, а ось викидати їх не варто.

    Що не можна робити

    • Заборонено роботу в городі, на присадибній ділянці і вдома. Не можна копати, будувати, шити, прати або прибирати. Всю роботу зазвичай роблять напередодні.
    • Вже з наступного дня (15 серпня) не можна купатися в озерах і річках, інакше - за повір'ями, з'явиться ризик потонути або серйозно захворіти. Також до Спасу останній раз за рік потрібно викуповувати худобу, щоб на нього не напали хвороби.
    • Не можна шумно поводитися, особливо вирушаючи на пасіку за медом - можна налякати бджіл і зіпсувати мед.
    • На Маковія варто утриматися від сварок, лайок і лихослів'я. Не можна бажати комусь зла, щоб не накликати на себе негатив і нещастя.

    Справи, які варто виконати, щоб стати ближче до Бога

    • Можна відправитися на пасіку і висловити подяку пасічнику за його величезну працю.
    • Прийнято готувати страви з меду і маку, але варто пам'ятати, що вони повинні бути пісними.
    • Вважається, що остаточне закриття купального сезону відбувається саме на Медовий Спас, і тому можна скупатися у водоймі.
    • Відвідати храм і освятити кошик з продуктами.
    • Просити вищі сили відпустити всі гріхи.
    • Надавати допомогу всім, хто її потребує.

    Прикмети

    • Якщо на Маковія йде дощ - не буде лісових пожеж в наступному році.
    • Медовий Спас означає кінець літа і початок осіннього періоду.
    • Сни в ніч на 14 серпня - віщі; людина, яка народилася на Маковія, може стати непоганим пасічником.
    • Коли в це свято їдять першу ложку освяченого меду, потрібно загадати бажання - воно обов'язково збудеться.
    • Вважалося, що на Маковія жінкам прощаються всі гріхи, якщо вони попросять про це у свого ангела-хранителя.
    • На Медовий Спас потрібно починати посів озимих, якщо виконати посівні роботи раніше, то урожай буде поганим.

    Медовий Спас є святом, яке православні віруючі вшановують і намагаються дотримуватися всіх його традиції.

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