Медовий Спас: традиції, історія свята і заборони



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14 серпня, православні християни святкують Перший Спас

14 серпня православні християни святкують Медовий спас або Маковія. Медовий Спас - перший з трьох існуючих. Далі йдуть Яблучний і Горіховий

Православні 14 серпня, вшановують пам'ять відразу трьох відомих святинь: Животворящого Хреста Господнього, Образа Спасителя і Ікони Володимирської Божої Матері.

У день Маковія починається Успенський піст, який завершиться рівно через два тижні, 28 серпня, якраз на свято Успіння Пресвятої Богородиці. А значить, починаючи з Медового Спаса важливо дотримуватися заборон в раціоні: не можна їсти м'ясо, молоко і похідні продукти, рибу, яйця, а в деякі дні навіть гарячу варену їжу і рослинне масло.

З 14 серпня починається період Спасівки. У цей час прийнято допомагати оточуючим, особливо тим, хто цього потребує.

Історія свята

Свято прийшло до нас з Візантії, де з'явився в IX столітті. Вважають, що історія свята почалася в Константинополі, коли в місті бушувала страшна епідемія.

Щоб зупинити хворобу, з храму Святої Софії винесли частину хреста, на якому був розп'ятий Син Божий, і освятили ним все водойми і колодязі. Сталося диво - епідемія пішла з Константинополя.

Саме тому свято Медовий Спас ще називають Спасом на воді. У цей день проводиться освячення води в церквах, а також йдуть хресні ходи до водойм.

Традиції

До церкви несуть освячувати «маковійчики» - букет з польових квітів, м'яти, чебрецю та любистку, чорнобровців і волошок з обов'язковим додаванням макових головок. «Маковійчики»-обереги тримали в будинку до весни, щоб захистити сім'ю від біди, а зернятка маку сипали перед вхідними дверима, щоб недоброзичливці і за поріг не входили. Обов'язково букети повинна робити тільки жінка.

Також в храмах освячували воду і мед. Його після освячення залишали як милостиню в церкви. Є приказка: «На Медовий Спас і жебрак медок спробує». Але перед цим треба самому з'їсти ложку меду, запити трьома ковтками освяченої води, і хвороби не страшні.

Вдома господині готували пироги, млинці або вареники - з маковою начинкою, але пісні.

Освячення колодязів. Це дуже давній звичай наших предків. Він сходить ще до язичницьких вірувань в живу силу води. Біля колодязя повинні стояти застелені святковими скатертинами два столи: на одному хліб-сіль і запалена свічка, на другому - свічка, свята вода і коливо (кутя). Після посвяти хлопці обсаджували джерело деревами, або встромляли поряд свіжі гілочки.

Що можна і не можна класти в кошик для освячення в храмі

З давніх часів люди обов'язково купують або роблять своїми руками спеціальний кошик для того, щоб в ній носити продукти на освячення до церкви. Згідно з традиціями, він обов'язково повинен використовуватися тільки для походу до церкви, а також повинен бути красивим.

У святковому кошику на медовий спас повинні бути такі продукти:

продукти бджільництва, і це може бути мед або стільники, адже вони символізують достаток;

хлібобулочні вироби, які є символом сім'ї та дому;

хрін символізує те, що людина стійко несе свою віру;

сіль є символом того, що людину не лякають життєві труднощі.

Продукти харчування й предмети, які не варто класти в кошик для освячення в храмі:

не можна класти міцні алкогольні напої, адже дозволяється освячувати в церкві на будь-яке свято тільки кагор;

м'ясні продукти також під забороною, так як саме з цього дня починається Успенський піст, який забороняє їсти такі продукти;

гроші та інші матеріальні цінності.

Згідно з церковними традиціями всі освячені продукти необхідно обов'язково з'їсти, а ось викидати їх не варто.

Що не можна робити

Заборонено роботу в городі, на присадибній ділянці і вдома. Не можна копати, будувати, шити, прати або прибирати. Всю роботу зазвичай роблять напередодні.

Вже з наступного дня (15 серпня) не можна купатися в озерах і річках, інакше - за повір'ями, з'явиться ризик потонути або серйозно захворіти. Також до Спасу останній раз за рік потрібно викуповувати худобу, щоб на нього не напали хвороби.

Не можна шумно поводитися, особливо вирушаючи на пасіку за медом - можна налякати бджіл і зіпсувати мед.

На Маковія варто утриматися від сварок, лайок і лихослів'я. Не можна бажати комусь зла, щоб не накликати на себе негатив і нещастя.

Справи, які варто виконати, щоб стати ближче до Бога

Можна відправитися на пасіку і висловити подяку пасічнику за його величезну працю.

Прийнято готувати страви з меду і маку, але варто пам'ятати, що вони повинні бути пісними.

Вважається, що остаточне закриття купального сезону відбувається саме на Медовий Спас, і тому можна скупатися у водоймі.

Відвідати храм і освятити кошик з продуктами.

Просити вищі сили відпустити всі гріхи.

Надавати допомогу всім, хто її потребує.

Прикмети

Якщо на Маковія йде дощ - не буде лісових пожеж в наступному році.

Медовий Спас означає кінець літа і початок осіннього періоду.

Сни в ніч на 14 серпня - віщі; людина, яка народилася на Маковія, може стати непоганим пасічником.

Коли в це свято їдять першу ложку освяченого меду, потрібно загадати бажання - воно обов'язково збудеться.

Вважалося, що на Маковія жінкам прощаються всі гріхи, якщо вони попросять про це у свого ангела-хранителя.

На Медовий Спас потрібно починати посів озимих, якщо виконати посівні роботи раніше, то урожай буде поганим.

Медовий Спас є святом, яке православні віруючі вшановують і намагаються дотримуватися всіх його традиції.