14 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні відзначають Медовий Спас (Маковія)
Сьогодні не рекомендується їсти продукти тваринного походження
14 серпня відзначають такі свята:
- Медовий Спас (Маковія)
- Початок Успенського посту
- Семи мучеників Маккавеїв, матері їх мучениці Соломонії і вчителі їх мученика Елеазара
- Всесвітній день ящірки
Народні прикмети на 14 серпня:
- Кульбаби все ще цвітуть - осінь буде теплою.
- Троянди відцвіли - холоду скоро настануть.
- Якщо малина в лісі велика - пора озимі сіяти.
- Якою була погода на Маковея - такий буде 28 серпня.
- Олені в воду заходять - в річках купатися не можна.
- Вітер на вулиці - зима буде холодною і сніжною.
Що не рекомендується робити 14 серпня:
Їсти продукти тваринного походження (сьогодні - початок поста)
Голосно розмовляти, сваритися і з'ясовувати відносини.
Займатися прибиранням або важкою роботою.
У кого іменини 14 серпня?
Іменини сьогодні святкують Олександр, Антон, Гурій, Леонтій.