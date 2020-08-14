  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    14 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    • Розсилка
    Сьогодні відзначають Медовий Спас (Маковія) - 14 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні відзначають Медовий Спас (Маковія)

    Сьогодні не рекомендується їсти продукти тваринного походження

    14 серпня відзначають такі свята:

    • Медовий Спас (Маковія)
    • Початок Успенського посту
    • Семи мучеників Маккавеїв, матері їх мучениці Соломонії і вчителі їх мученика Елеазара
    • Всесвітній день ящірки

    Народні прикмети на 14 серпня:

    • Кульбаби все ще цвітуть - осінь буде теплою.
    • Троянди відцвіли - холоду скоро настануть.
    • Якщо малина в лісі велика - пора озимі сіяти.
    • Якою була погода на Маковея - такий буде 28 серпня.
    • Олені в воду заходять - в річках купатися не можна.
    • Вітер на вулиці - зима буде холодною і сніжною.

    Що не рекомендується робити 14 серпня:

    Їсти продукти тваринного походження (сьогодні - початок поста)
    Голосно розмовляти, сваритися і з'ясовувати відносини.
    Займатися прибиранням або важкою роботою.

    У кого іменини 14 серпня?

    Іменини сьогодні святкують Олександр, Антон, Гурій, Леонтій.

    свята продукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ