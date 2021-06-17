17 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Всесвітній день боротьби з опустеленням і засухою покликаний щорічно нагадувати людям, що земля має свої ліміти використання

У народі сьогодні вшановують Митрофана Гнойовика

17 червня відзначається Всесвітній день боротьби з опустеленням і засухою. Опустелення – це деградація земель в посушливих, напівпосушливих і субгумідних районах в результаті дії різних факторів, включаючи зміну клімату і діяльність людини.

У народі сьогодні вшановують Митрофана Гнойовика. У цей день селяни удобрювали землю і просили у неба дощів.

Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою

Сьогодні, 17 червня 2020 року, Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою. Цей день проголосили 1995 року Генеральною Асамблеєю ООН (резолюція A/RES/49/115) у зв'язку з річницею від дня прийняття 1994 року Конвенції ООН по боротьбі з опустеленням.

Щорічно людство продовжує втрачати 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тон родючих ґрунтів, на яких можна було б отримувати 20 млн тон зерна.

Сьогодні країнам світу пропонують присвячувати Всесвітній день підвищенню інформованості про необхідність міжнародної співпраці в боротьбі з опустелюванням і наслідками засухи.

Митрофанів день

У цей день вшановується пам’ять святителя Митрофана Константинопольського. На Митрофана наші пращури слідкували за вечірньою зорею: червона зоря – на вітер; світла і жовта – на дощ. У цей час зацвітають пізні сорти горобини, яблунь.

Традиції та звичаї на Митрофана

Слов’яни називали Митрофана Навозником. Правда, в цьому не було нічого образливого. Навпаки, селяни дуже шанобливо ставилися до особистості Митрофана, оскільки саме він, за прикметами, був запорукою майбутнього врожаю.

Вважалося, що саме на Митрофана потрібно обов’язково удобрити землю. Крім того, окликали вітер та просили його прислати дощі влітку, щоб в майбутньому отримати гарний урожай.

Народні прикмети на 17 червня:

Духота під час сходу сонця передвіщає негоду.

Якщо у цей день припасти до землі вухом і прислухатися, вона відкриє, де заховані скарби.

Якщо вітер дме з півночі — буде погана погода.

Вітер на Митрофана подме з гнилого кута (північного заходу) — чекай негоди.

Дівчата в Духів день пускають по воді вінки і ворожать. Якщо вінок поплив – чекай щастя, а якщо тут же потонув, це до нещастя.

Що не можна робити 17 червня:

сваритися - сварка надовго затягнеться;

брехати - брехня вийде боком;

напиватися - до загострення хвороб.

У кого іменини 17 червня

Іменини сьогодні святкують Олександр, Опанас, Валерій, Елізар, Зосима, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Микола, Северин, Сілан, Лаура, Адольф.

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

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