Як українці відпочиватимуть в червні: календар свят і вихідних
Календар свят і вихідних днів на червень 2021 року
Перший літній місяць нас порадує додатковими вихідними та важливими цікавими святами. Наприкінці місяця українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.
Скільки будемо відпочивати в червні і які важливі дати та свята будемо відзначати – читайте в нашому матеріалі нижче.
Додаткові вихідні та перенесення робочих днів
У червні буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Додатковими вихідними днями стануть понеділок, 21 червня і понеділок, 28 червня. 20 Червня відзначатиметься Трійця й українці отримають три вихідні дні поспіль - 19, 20 і 21 червня. А 28 червня – День Конституції, відповідно вихідними стануть 26, 27 і 28 червня.
Календар свят і пам'ятних дат на червень-2021
- 1 червня – День захисту дітей
- 4 червня – Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії
- 4 червня – День господарських судів
- 5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища
- 6 червня – День працівників водного господарства
- 6 червня – День журналіста
- 6 червня – День працівників місцевої промисловості
- 8 червня – Всесвітній день океанів
- 9 червня – Міжнародний день друзів
- 12 червня – День працівників фондового ринку
- 13 червня – День працівників легкої промисловості
- 14 червня – Всесвітній день донора
- 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою
- 18 червня – День дільничного інспектора поліції
- 20 червня – День медичного працівника
- 20 червня – Трійця
- 20 червня – Всесвітній день біженців
- 22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні
- 23 червня – День державної служби ООН
- 23 червня – День державної служби України
- 25 червня – День митної служби України
- 26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур
- 26 червня – Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
- 27 червня – День молоді
- 28 червня – День Конституції України.