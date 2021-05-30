Як українці відпочиватимуть в червні: календар свят і вихідних

Скільки відпочиватимуть українці і що святкуватимуть в червні 2021 року

Календар свят і вихідних днів на червень 2021 року

Перший літній місяць нас порадує додатковими вихідними та важливими цікавими святами. Наприкінці місяця українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

Скільки будемо відпочивати в червні і які важливі дати та свята будемо відзначати – читайте в нашому матеріалі нижче.