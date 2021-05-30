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    Як українці відпочиватимуть в червні: календар свят і вихідних

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    Скільки відпочиватимуть українці і що святкуватимуть в червні 2021 року - Як українці відпочиватимуть в червні: календар свят і вихідних
    Скільки відпочиватимуть українці і що святкуватимуть в червні 2021 року

    Календар свят і вихідних днів на червень 2021 року

    Перший літній місяць нас порадує додатковими вихідними та важливими цікавими святами. Наприкінці місяця українці отримають два тривалі вікенди, у зв'язку з Троїцею та Днем Конституції.

    Скільки будемо відпочивати в червні і які важливі дати та свята будемо відзначати – читайте в нашому матеріалі нижче.

    Додаткові вихідні та перенесення робочих днів

    У червні буде 20 робочих днів і 10 вихідних. Додатковими вихідними днями стануть понеділок, 21 червня і понеділок, 28 червня. 20 Червня відзначатиметься Трійця й українці отримають три вихідні дні поспіль - 19, 20 і 21 червня. А 28 червня – День Конституції, відповідно вихідними стануть 26, 27 і 28 червня.

    Календар свят і пам'ятних дат на червень-2021

    • 1 червня – День захисту дітей
    • 4 червня – Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії
    • 4 червня – День господарських судів
    • 5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища
    • 6 червня – День працівників водного господарства
    • 6 червня – День журналіста
    • 6 червня – День працівників місцевої промисловості
    • 8 червня – Всесвітній день океанів
    • 9 червня – Міжнародний день друзів
    • 12 червня – День працівників фондового ринку
    • 13 червня – День працівників легкої промисловості
    • 14 червня – Всесвітній день донора
    • 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою
    • 18 червня – День дільничного інспектора поліції
    • 20 червня – День медичного працівника
    • 20 червня – Трійця
    • 20 червня – Всесвітній день біженців
    • 22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні
    • 23 червня – День державної служби ООН
    • 23 червня – День державної служби України
    • 25 червня – День митної служби України
    • 26 червня – Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур
    • 26 червня – Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу
    • 27 червня – День молоді
    • 28 червня – День Конституції України.
    Теги: вихідні ООН українці Трійця
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    Як українці відпочиватимуть в червні: календар свят і вихідних