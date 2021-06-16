16 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

16 червня не можна лихословити і сваритися з рідними

Православна церква 16 червня вшановує пам'ять святого Лукілліана. Цей день також назвали в народі Лук'яном Вітряком або Лукою Вітряним. В цей день звертаються до вітру і просять його пролити благодатні дощі, своєчасні.

У світі сьогодні, 16 червня, відзначають Міжнародний день сімейних грошових переказів та Блумсдей.

Блумсдей

Блумсдей або День Блума в Ірландії заснований шанувальниками ірландського письменника Джеймса Джойса і відзначається в Дубліні. Свято названо на честь головного героя роману Джойса «Улісс» - дублінського єврея Леопольда Блума.

Дата вибрана відповідно до пори дії роману – 16 червня 1904 року. Це дата, коли відбулося перше побачення Джойса і його майбутньої дружини Нори Барнакл, покоївки готелю Finn's Hotel, в зв'язку з чим письменник і вирішив увічнити цей день в своєму творі.

Міжнародний день сімейних грошових переказів

Фото з відкритих джерел

Так вже сталося, що політика деяких країн не дозволяє багатьом сім’ям мати достатній дохід в межах держави проживання. Бувають випадки, що для елементарного виживання сім’ї, коли існують істотні бар’єри для повноцінної міграції, жертвуючи собою хтось вирішує відправиться на заробітки в іншу країну. Зараз це, на жаль досить поширена практика, особливо в країнах колишнього соц-табору.

Визнаючи зусилля трудящих-мігрантів, за ініціативи Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (спеціалізованої установи ООН, що займається мобілізацією фінансових ресурсів з метою збільшення виробництва продовольства і поліпшення становища з харчуванням бідних груп населення в країнах, що розвиваються) - 16 червень 2015 року на відкритті п’ятого Глобального форуму по грошовим переказам і розвитку в Мілані за участю понад 400 політиків, вперше був відзначений Міжнародний день сімейних грошових переказів (GC 38/Resolution 189).

Міжнародний день сімейних грошових переказів, по ідеї його авторів, покликаний сприяти більш активній співпраці державного, приватного секторів та громадянського суспільства з метою забезпечення максимально ефективного використання фінансових ресурсів, які залучають трудові мігранти в країни, що розвиваються.

Яке сьогодні церковне свято

День Лук’яна, 16 червня, передував Дню Митрофана, і люди намагалися не лягати спати рано, а прислухалися до подиху вітру. Наприклад, південний вітер 16 червня обіцяв гарний врожай ярих, а північно-західний вітер обіцяв дощове літо.

Східний вітер обіцяв хвороби, а північно-східний – великі вітри влітку. Також 16 червня з’являлися перші паростки у картоплі, чому всі дуже раділи, бо це обіцяло багатий урожай. У православній церкві 16 червня відзначається день пам’яті святого Лукіана, який жив у III столітті на території Антіохії.

У зрілі роки він був язичником і навіть служив богам як жрець. Проте в старості він увірував у Христа і хрестився сам. За життя Лукіан багато проповідував і навіть звернувся до віри своїх слухачів. За доносом євреїв він був схоплений і кинутий до темниці.

Там він зустрівся з чотирма отроками по імені Павло, Діонісій, Іпатій і Клавдій. Вони також прийняли християнство, і саме разом із ними Лукіана кинули в піч. Однак переказ говорить, що Господь зберіг їх життя. Потім мучеників послали до Візантії, і там святий Лукіан був розіп’ятий на хресті, а отроки – обезголовлені.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лихословити і сваритися з рідними.

Важку фізичну працю краще відкласти.

Сон з 15 на 16 червня віщий. Він збудеться дуже скоро, але розповідати про нього не варто.

Якщо на вулиці негода, то не варто виходити на вулицю, залишайтеся вдома.

Також сьогодні не варто укладати угоди. Краще обміркуйте все ще раз.

Прикмети на 16 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день: - дощ – до великого врожаю грибів; - південний вітер – погода буде доброю; - туман - до сонячної погоди.

Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщувало дощ

Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів

Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби

Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу

Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди

Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

16 червня іменини

Іменини у Лукілліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія, Дмитра, Лукіана, Іулиана, Павла і Михайла.