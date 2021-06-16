У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)

Вчора небо «грало» малиново-рожевими кольорами

У Дніпрі вчора місцеві жителі спостерігали за дивовижним заходом сонця. Грозові хмари красиво зафарбувалися в рожевий колір.

Місцеві жителі активно фотографували й ділилися знімками приголомшливого неба. Соцмережі буквально рясніють світлинами рожево-малинових хмар.

«Після проливних дощів небо спочатку було багряним, а ближче до ночі заграло малиново-рожевими фарбами», – розповів один з очевидців Олександр Коптєв.

Додамо, що на вершині французьких Альп сніг іноді здається забрудненим плямами темно-червоної крові через мікроводорості в снігу. Вчений Ерік Марешал, який займається ретельним дослідженням життя в Альпах, розповів, що снігові мікроводорості допомагають сформувати основу харчової мережі гірської екосистеми.

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