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    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)

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    Вечірнє небо переливалося кольоровими барвами - У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    Вечірнє небо переливалося кольоровими барвами
    Фото: соцмережі

    Вчора небо «грало» малиново-рожевими кольорами

    У Дніпрі вчора місцеві жителі спостерігали за дивовижним заходом сонця. Грозові хмари красиво зафарбувалися в рожевий колір.

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    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)
    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)

    Місцеві жителі активно фотографували й ділилися знімками приголомшливого неба. Соцмережі буквально рясніють світлинами рожево-малинових хмар.

    «Після проливних дощів небо спочатку було багряним, а ближче до ночі заграло малиново-рожевими фарбами», розповів один з очевидців Олександр Коптєв.

    Додамо, що на вершині французьких Альп сніг іноді здається забрудненим плямами темно-червоної крові через мікроводорості в снігу. Вчений Ерік Марешал, який займається ретельним дослідженням життя в Альпах, розповів, що снігові мікроводорості допомагають сформувати основу харчової мережі гірської екосистеми.

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    Теги: Дніпро дощ природа
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    У Дніпрі зафіксували видовищний захід сонця (фото, відео)