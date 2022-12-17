17 грудня – яке сьогодні свято, прикмети і заборони

На Варвару бажано відвідати церкву і помолитися святій

У п'ятницю, 17 грудня, в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби.

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Християни східного обряду вшановують пам'ять Святої великомучениці Варвари Іліопольської.

День працівника державної виконавчої служби України

День працівника державної виконавчої служби України – професійне свято працівників виконавчої служби Міністерства юстиції України, яке відзначається в країні з 2009 року.

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Щорічно під час заходів, присвячених даті, відзначається, що діяльність цієї сфери спрямована на дотримання принципів законності, справедливості та гуманізму і створює основу для розвитку України як сучасної правової держави.

День Великомучениці Варвари

За народним календарем, 17 грудня – День святої Варвари. Цього дня намагалися не працювати. Дозволялося лише шити і вишивати. Вірили, що у вироби, виготовлені 7 грудня, впліталися божественні частинки.

Святій Варварі молилися переважно жінки, щоб вона захистила їхніх дітей від хвороб, а самих жінок – від несправедливості з боку чоловіків і свекрухи.

Традиції, звичаї та обряди дня

У наших пращурів існувало повір’я, що з дня Варвари Дід Мороз по землі починає гуляти, і від його подихів все навколо покривається інеєм. Тому народ без особливої потреби на вулицю не виходив, щоб не замерзнути.

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Жінки в будинках порядок наводили, прали, їсти готували. А ось ткати або прясти на Варвару заборонялося, хто не слухався, того могло веретено заколоти.

З 17 грудня на Русі починалася підготовка до зимових свят (Різдва, святок та Хрещення). Дівчата з цього дня бралися за ворожіння. В саду нарізали гілочок з вишні і ставили їх у посудину з водою.

Якщо до Різдва на гілках починали пробиватися листочки, значить, в майбутньому році всі бажання і мрії здійсняться, а незаміжнім дівчатам це обіцяло весілля.

День Варвари на Русі вважався бабиним (жіночим) святом. Вранці 17 грудня представниці прекрасної статі йшли на церковну службу, де ставили свічки біля образу великомучениці і зверталися до неї зі своїми проханнями.

Що не можна робити

Не можна прати, білити хату і займатися ремонтними роботами – це вважається гріхом.

Категорично заборонено прясти і займатися рукоділлям.

Без особливої необхідності не бажано виходити ввечері з дому.

Намагайтеся в цей день не лихословити і не вступати в конфлікти.

Народні прикмети

Якщо за вікном мороз, то холодна погода триватиме ще довго.

Зоряне небо – до холодів, тьмяне – до відлиги.

Дим з труби вгору йде – до морозу, стелиться по землі – до потепління.

Червоний захід – до ясної погоди.

Хмарна погода віщує сніг.

Якщо на вулиці тепло, то буде хороший урожай льону.

Якщо погода ясна і безхмарна, то очікуються морози.

Іменини

17 грудня День ангела імені відзначають: Варвара, Генадій, Іван, Уляна, Яна.