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Прокремлівська література та російські паспорти: СБУ відзвітувала про знахідки в церквах УПЦ МП

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Прокремлівська література та російські паспорти: СБУ відзвітувала про знахідки в церквах УПЦ МП
Священнослужителі УПЦ МП мають російські паспорти та посвідки від загарбників
фото: СБУ

В єпархіях Московського патріархату виявлені пропагандистські книжки, перепустки окупантів та рашистська символіка 

Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях. Про це інформує пресслужба установи.  

На території єпархій знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян. Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога рашизму Івана Ільїна. У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність. 

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фото: СБУ

Херсонщина

Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ.

Львівщина

В єпархії на Львівщині знайдено фото прихованих російських документів «об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ».

Закарпаття

На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої «Республіки Підкарпатська Русь» з текстом гімну «підкарпатських русинів». Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав «безбожниками-сатаністами» людей, які святкують Різдво 25 грудня.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Рівненщина

На території одного з монастирів Рівненщини викрито послушника з російським паспортом і контактами в РФ. Наразі СБУ перевіряє його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.

А в Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Наголошуємо, що СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України. 

Нагадаємо, як стало відомо, священники львівських православних церков Московського патріархату проходили навчання в РФ та ймовірно мали контакти з російськими спецслужбами. 

Напередодні повідомлялося, що силовики у церквах УПЦ МП на Київщині та Херсонщині знайшли зброю, агітки, підозрілих осіб.

Теги: церква священник прапор партії

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